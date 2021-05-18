直播｜免試引入海外醫生　認可院校名單3年檢討一次：無政治考量

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-18 15:29

本港引入海外醫生議題一直備受爭議，有支持放寬者批評本地醫生有「保護主義」，質疑執業考試制度對海外醫生設立重重關卡；反對陣營則強調醫生執業資格試是確保醫生質素的客觀標準。爭論聲不休，食物及衞生局今日（18日）就引入海外醫生公布重大政策改動，擬修改法例，另闢免試制度引入非本地培訓醫生。修例草案將於6月2日在立法會進行首讀。 根據政府建議，當局會制定指定海外醫學院院校名單，持香港永久居民身份證的合資格醫生在公營醫療機構工作最少5年，便可以取得正式註冊資格，換言之可於綑綁期後轉為私人執業。食衞局局長陳肇始下午交代詳情，《香港01》會現場直播。

食物及衞生局局長陳肇始下午就《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》舉行記者會。衞生署署長陳漢儀醫生和食物及衞生局副秘書長（衞生）關如璧亦出席。

陳肇始表示，現在建議開新路徑引入醫生，不會取代現有執業資格試及有限度註冊制度。



免試引入海外醫生4個重點：

1.申請人必須是本地永久居民

2.要有頒授獲承認醫學資格 （將制定指定院校名單），並在所在國家已註冊成為醫生。

3.在醫院管理局 / 衞生署 / 香港大學 / 中文大學 作特別註冊擔任全職醫生。取得專科資格前後都可回來，在上述公營至少工作5年(有專科資格) ，而專科資格要多於5年。

4. 有關海外醫生通過在職評核，服務稱職、令人滿意。



認可院校名單，由特別註冊委員會制定，3年檢討名單一次。陳肇始表示，委員會主席將由行政長官在上述醫委會委員等委任，以獨立客觀、高透明度制定名單，考慮教學語言、課程內容、醫學院國際排名、覺得適合的因素 ，「不會存在政治考量」。指定院校名單的數目未有定案，應不超過100間學校，水平應與港大、中大差不多。

食物及衞生局進行的「醫療人力推算2020」(以2017年為推算基準年)顯示，根據本港人口結構變化推算醫療服務需要，醫生人手由目前到長期均會持續短缺。到2030及2040年，分別會短缺1 610名和1 949名醫生。

陳肇始指出，醫院管理局和衞生署的專科服務輪候需時，主要原因是醫生人手短缺。由於本地醫生培訓需時，加上實際因素所限，令兩間醫學院難以持續增加培訓學額，因此政府不能單靠增加本地培訓學額以解決人手短缺問題。

▼政府修例免試引入海外醫生以紓緩人手短缺▼