中大學生會前會長區倬僖與另4人　涉旺角集結被控13罪　全部罪成

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-18 13:45

中大學生會前會長區倬僖和另外四人，被指前年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道，參與非法集結和使用蒙面物品，各被告另分別涉用鐵通襲擊警員、管有索帶、行山杖、噴漆和磚頭等。5人共被控13罪，案件早前審結，裁判官葉啟亮今（18日）在九龍城裁判法院裁定5被告所有罪名全部成立。

5名被告：謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）、楊卓穎（20歲）。胡報稱機電工程署主任，其餘被告均為學生。

5名被告同被控一項非法集結罪和一項身處非法集結期間使用蒙面物品罪指他們於2019年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道交界與他人參與非法集結。

謝另被控襲警、管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具2罪，分別指他於旺角介乎亞皆老街及旺角道襲擊警長X；在亞皆老街近塘尾道交界攜有一塊石頭、一塊磚及一把鉗。

區另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他同日同地攜有一罐噴漆。胡則另被控阻差辦公、管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具兩罪，指他同日同地阻撓總督察Y，以及攜有一枝行山杖、五卷膠索帶、一卷黑膠紙。

此外，梁及楊亦各被控一項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，指梁於同地攜有兩卷黑膠紙，楊則攜有一包膠索帶及一枝行山杖。

案件編號：KCCC 559/2020