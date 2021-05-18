區倬僖等5人旺角集結罪成　周守仁有份求情　指被告已有反思

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-18 16:53

中大學生會前會長區倬僖和另外四人，被指前年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道，參與非法集結和使用蒙面物品，各被告另分別涉用鐵通襲擊警員、管有索帶、行山杖、噴漆和磚頭等。5人共被控13罪，案件早前審結，裁判官葉啟亮今（18日）在九龍城裁判法院裁定5被告所有罪名全部成立。剛被委任為香港天主教區主教周守仁有為其中一名被告撰求情信，指年輕人出於正義感以身犯險，望法庭考慮被告已有反思。裁判官把案押後至6月2日判刑，以索取被告的勞教中心及背景報告，全部被告須還柙。

5名被告：謝煒洛（21歲）、區倬僖（21歲）、胡耀生（48歲）、梁馨駿（20歲）、楊卓穎（20歲）。胡報稱機電工程署主任，其餘被告均為學生。

第一被告獲新任天主教區主教撰信求情

第一被告求情時呈上供28封求情信，指他熱心服務社群，為人具正義感，備受同輩人歡迎；其中，第一被告特別呈上由剛被委任為香港天主教區主教，香港及九龍華仁書院兩校校監周守仁神父為他撰寫的求情信，指第一被告品格良好一向積極貢獻教會，對旁人有正面影響，更指現下年輕人以身犯險出於正義感，故希望法庭能考慮到被告經此事後已有反思而輕判。

香港天主教區主教周守仁神父為第一被告謝煒洛求情，認為謝出於正義感犯案。（梁鵬威攝）

5被告涉前年10月在旺角集結

5名被告同被控一項非法集結罪和一項身處非法集結期間使用蒙面物品罪指他們於2019年10月20日在旺角亞皆老街近塘尾道交界與他人參與非法集結。

謝另被控襲警、管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具2罪，分別指他於旺角介乎亞皆老街及旺角道襲擊警長X；在亞皆老街近塘尾道交界攜有一塊石頭、一塊磚及一把鉗。

區另被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他同日同地攜有一罐噴漆。胡則另被控阻差辦公、管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具兩罪，指他同日同地阻撓總督察Y，以及攜有一枝行山杖、五卷膠索帶、一卷黑膠紙。

此外，梁及楊亦各被控一項管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具罪，指梁於同地攜有兩卷黑膠紙，楊則攜有一包膠索帶及一枝行山杖。

影片證多名被告曾參與集結

葉官宣判時指，根據案發當日現場的情況，以及多名警員的證供，確信被目睹逃離現場的第一、四和五被告，有參與非法集結，他看到警員後才逃走。至於第二被告和第四被告，葉官明言除警員證供外，呈堂片段見二人明顯地參與了集會，第二被告被拍到在現場曾將垃圾箱推到路中心，堵塞道路，第三被告則被攝到曾幫助黑衣示威者越過馬路，並曾阻止警員追捕正在逃跑的示威者，故認為五人均曾參與非法集結，裁定五人非法集結罪名成立。

被告當日預期有衝突發生

就第一、三、四、五被告被指管有攻擊性武器罪，及第二被告因管有噴漆而被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，葉官指考慮到案發當日現場的環境，加上各名被告當日所管有的各種裝備，如防毒面罩、手套、手袖、生理鹽水、索帶、膠布等，可見他們預期到當日會有衝突發生因而帶備涉案物資到場，待需要的時候在現場噴上標語或破壞，故裁定他們上述罪名成立。

第一被告曾用鐵通揮向警員

就第一被告另涉襲警罪，葉官指第一被告當時被警長X從後追趕，X 試圖截停他時，第一被告忽然用鐵通向警員頭部揮去，雖然X成功用盾牌擋走鐵通，但仍感覺到痛楚；法庭接納X 的供詞，故裁定第一被告襲警罪成。

案件編號：KCCC 559/2020