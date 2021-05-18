港台｜消息︰管理層抽起《鏗鏘集》涉選舉制度集數　負責編導辭職

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-18 15:58

繼早前傳出港台高層，下令要求《鏗鏘集》只許報道民生議題，部分集數被抽起後，再有集數在播出前被抽。消息指，原定昨晚（17日）播出的一集《鏗鏘集》，原訂以「完善選舉制度」以題目，內容包括多名建制派人士的訪問。惟該集節目最終未能通過管理層審查，臨出街前被抽起，換上由外判團隊負責一集頂上。 《香港01》取得多於一個消息確認，負責該集節目的編導，已即時請辭。《香港01》正就事件向港台查詢。

香港電台高層早前傳出，曾下令要求《鏗鏘集》只許報道民生議題，不准製作涉六四及7.21元朗無差別襲擊事件相關報道，疑引發港台電視及機構業務公共事務組監製李賢哲不滿請辭。

據悉，再有負責《鏗鏘集》的編導辭職。消息指出，昨晚播出的一集《鏗鏘集》原訂以「完善選舉制度」為題。該集節目訪問多名建制派人士的意見，如民建聯大律師馬恩國、中國法學會理事等，另有泛民代表。

昨晚的節目改播外判所拍的集數「我家有個大BB」，講述認知障礙症，以及隔代照顧的問題。（港台網站圖片）

據了解，該集節目最終未能在管理層的審查中「過關」被抽起，負責該集節目的編導，因不滿對方未有交代抽起節目原因，即時提出請辭。根據香港電台網頁，昨晚《鏗鏘集》改播的集數「我家有個大BB」，講述認知障礙症，以及隔代照顧的問題。據了解，是由外判團隊負責製作。

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+ 3 + 3 + 3

翻查資料，自政務官出身的李百全空降出任廣播處處長後，早前已有另外兩集《鏗鏘集》節目，曾被臨時抽起未有如期播出，其中一集涉及網媒生存空間的《記者出路》專題，遭港台管理層質疑，會協助受訪網媒眾籌而被抽；另一集被抽的專題《青春的一場修煉》，則涉及探討學生會斷莊，包括中大學生會幹事會當選內閣「朔夜」，在上任後一起宣布辭職，惟節目播出前有高層叫停整個製作。

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