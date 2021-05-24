醫管局引新療法助血癌病人　收費逾百萬可申資助　每年惠及約百人

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-24 07:00

免疫治療近年被視為癌症患者新希望，醫管局本月引入全新免疫細胞治療「CarT」療法，透過改造免疫系統中的「T細胞」，令自身免疫系統識別到癌細胞並作出攻擊。醫管局指，新療法主要適用於血癌患者，一次療程費用數以百萬計，有經濟困難的病人可申請關愛基金資助，預計每年有約一百人受惠。

病人「T細胞」會被抽出 運到美國藥廠基因改造

癌症是本港頭號殺手，每年有約3萬人患癌，個案數字持續上升。目前治療癌症的傳統方法包括以手術切除腫瘤、化療、電療及標靶藥物。醫院管理局本月引入針對血癌的「CarT療法」，透過改造免疫系統中的「T細胞」，加入「嵌合抗原受體」，令人體免疫系統可以識別出癌細胞，從而攻擊癌細胞。

醫管局癌症服務中央委員會CarT專家小組召集人劉詩敏指，接受「CarT療法」的病人，其體內的「T細胞」會先被抽出，送到美國的藥廠「加工」，完成後再運返醫院放回病人體內，整個過程需時大約6至8個星期。

「CarT療法」並非所有癌症都適合使用，醫管局總行政經理（綜合護理計劃）李立業表示，「CarT療法」主要應用於瀰漫性大型B細胞淋巴瘤及B細胞急性淋巴性白血病，並且針對治療癌症復發病人為主。

療法針對癌症復發者 癌細胞較活躍病人併發症風險高

醫管局指，「CarT療法」亦有可能出現併發症，例如有兩成機會引發細胞激素釋放症侯群，令血壓降低、心跳加速甚至發高燒等；或有一成機會引發中樞神經併發症，導致抽搐等神經系統問題，並非所有病人都適合使用CarT療法，需要有所衡量。劉詩敏舉例，癌細胞較為活躍的病人較大機會有併發症風險，嚴重可能引致死亡，建議病人先用藥物穩定癌細胞，才接受「CarT治療」。

醫管局CarT專家小組每兩星期舉行一次會議，討論由其他醫生轉介的病人是否適合接受治療，局方指，目前已有兩名病人開始接受「CarT治療」，預期每年有大約一百名病人使用。李立業指，由於「CarT療法」屬較高科技的技術，治療費用相對較為昂貴，一次療程的費用數以百萬計，而經濟有困難的病人可透過關愛基金申請資助，以減輕醫療負擔。