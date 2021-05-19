新冠肺炎．最新｜消息：確診4歲男童與母親再檢測　結果均呈陰性

撰文： 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-19 12:21

本港新冠肺炎疫情持續放緩，周二（18日）新增1宗輸入個案，患者是一名42歲來自印度的男子，累計增至11,827宗。本港已連續兩天本地零確診，昨初步確診少於5宗，消息稱今日（19日）佛誕都是本地零確診，只有一宗輸入個案。 食物及衞生局公布進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測安排，安排在5月15日或之前從台灣抵港並正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在空窗期間，曾轉職巴士車長的Ernest Li（右二）。（梁鵬威攝）

【12:18】4歲男童上周六（15日）確診，其感染源頭不明，但他入院後的核酸檢測及抗體測試都是陰性。消息稱，他及媽媽再做核酸檢測都是陰性，男童明天會再做血清抗體測試，他可能並無確診，而他的6名同住家人的抗體測試都是陰性。

【11:14】消息指，今天只新增一宗確診個案，並屬輸入個案。

港龍機師轉職巴士車長 與2000人爭奪香港貨運機師空缺成功再翱翔

【00:30】全球疫情持續，航空業仍處於「冰封期」，但對貨運需求持續上代。香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2,000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在待業「空窗期間」曾轉職巴士車長的前港龍機師Earnest Li。



當初因網上帖文，引起社會熱議，今日可重新啟航，Earnest 坦言心情複雜，「始終大家一起競爭，但空缺有限」，他勉勵同行要保持樂觀、健康，認為重捨機師本行與否，只是時間問題。

+ 6 + 6 + 6

行山｜首4個月426宗攀山事故 消防增第七支專隊搜救大東山鳳凰山

【00:01】新冠肺炎疫情肆虐，郊遊遠足成為港人主要消遣活動，消防處去年接獲602宗攀山拯救事故，今年首季就錄得426宗，相等於去年總數七成，是同期的1.7倍。



港人「打卡」熱點飛鵝山自殺崖屢生悲劇，消防處技術救援組高級消防隊長羅文傑指出，網上有不少行山短片推介，市民若忽視危險性恐生意外，建議做足準備，勿掉以輕心。



因應鳳凰山及大東山意外頻生，消防處今年初在大澳消防局成立第7支攀山拯救專隊，而攀山拯救支援隊亦在本月起引入救護員，以增加救援能力。

行山｜消防攀山拯救英雄同天氣時間競賽 籲市民勿獨行上山

強制檢測｜聖保羅書院小學、福建中學附屬學校等9校爆流感需強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（18日）公布的強制檢測公告，9間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，當中包括薄扶林聖保羅書院小學、將軍澳約克蒙特梭利國際幼稚園、油塘福建中學附屬學校，按衞生署規定，9校均需停課5天。

根據公告，任何在5月5日至18日，曾身處上述學校逾2小時的人士，須於5月21日（本周五）或之前接受檢測。

▼5月16日 港人直擊台北市況▼

+ 5 + 5 + 5

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

+ 8 + 8 + 8

+ 3 + 3 + 3

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

昨日總覽：新冠肺炎．5.19｜再度零確診 政府預告特定群組或不享免費檢測

地盤工、本地團人員未打疫苗下周一起需自費檢測 或擴至其他群組

德勤辦公室變疫苗接種專區 逾170員工打復必泰 享一日有薪假

新冠疫苗｜政府下周四、五安排流動團隊 為啟德地盤工人即場打針

病人組織倡向打針後未能上班者賠償 醫管局疫苗過敏診所增節數

新冠疫苗｜周一6人打針後送院 26歲女子抽搐需留院觀察

近兩周6人死前曾打疫苗 專家裁定與打針無關 20宗懷疑面癱個案

歐洲藥管局延長復必泰疫苗存放期至31天 藥劑師：助減少運送次數

增一宗輸入涉42歲印度男船員 周日乘卡塔爾航空抵港

政府收緊台灣入境檢疫安排 正進行家居檢疫者須改到酒店隔離

消息：酒吧業界政府總部開會內訌報警 業界稱因打疫苗問題起爭執