新冠肺炎．直播｜消息：4歲男童疑假陽性　港大揭樣本無病毒基因

撰文： 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-19 17:11

本港新冠肺炎疫情持續放緩，周三（19日）新增1宗輸入個案，患者是來自印度的28歲男子，累計增至11,828宗。本港已連續3天本地零確診。 另外，5月16日由香港抵上海男子確診，他在潛伏期入住兩間香港酒店，分別是4月22日至5月12日於西營盤華美達海景酒店接受檢疫，其後於5月13至16日入住天水圍嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日乘搭CX368航班前往上海。上海衞健委公布其5月17日確診。 食物及衞生局公布進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測安排，安排在5月15日或之前從台灣抵港並正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

【17:00】消息：確診何文田漢師幼稚園4歲男童疑假陽性，港大揭樣本並無病毒基因。 消息透露，5月15日衞生署公布何文田漢師幼稚園4歲男童確診，並指他感染源頭不明。然而，他入院後再接受病毒檢測，化驗結果一直呈陰性，懷疑屬假陽性。港大最新化驗結果顯示，男童向私家醫生求醫後提交的樣本並無病毒基因，可能屬假陽性而非確診新冠病毒，出現此情況有兩個可能性，一是樣本受污染，二是呈弱陽性。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義醫生和新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星教授今日交代新型疫苗接種監測。

衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生亦會出席。

▼5月19日佛誕 市民到長洲遊玩▼

+ 8 + 8 + 8

▼佛誕 西貢情況▼

香港抵上海43歲男確診有病徵 潛伏期住華美達、嘉湖海逸酒店

【14:28】今日新增個案為一宗輸入個案，由印度抵港，本地方面3日零確診，累計11 828宗。另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名43歲男子，於4月22日乘搭卡塔爾航空營運的QR818航班從意大利抵港。根據該男子提供的資料，他於2月底曾在意大利確診新型冠狀病毒。他抵港後於4月22日至5月12日於西營盤華美達海景酒店進行檢疫，其後於5月13至16日入住天水圍嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日乘搭CX368航班前往上海。中心5月18日接獲上海衞生當局通報，該名男子在5月17日確診。上海衞健委發稿稱，該男子有症狀，被隔離觀察，經檢查確診。

【12:18】4歲男童上周六（15日）確診，其感染源頭不明，但他入院後的核酸檢測及抗體測試都是陰性。消息稱，他及媽媽再做核酸檢測都是陰性，男童明天會再做血清抗體測試，他可能並無確診，而他的6名同住家人的抗體測試都是陰性。

【11:14】消息指，今天只新增一宗確診個案，並屬輸入個案。

香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在空窗期間，曾轉職巴士車長的Ernest Li（右二）。（梁鵬威攝）

港龍機師轉職巴士車長 與2000人爭奪香港貨運機師空缺成功再翱翔

【00:30】全球疫情持續，航空業仍處於「冰封期」，但對貨運需求持續上代。香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2,000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在待業「空窗期間」曾轉職巴士車長的前港龍機師Earnest Li。



當初因網上帖文，引起社會熱議，今日可重新啟航，Earnest 坦言心情複雜，「始終大家一起競爭，但空缺有限」，他勉勵同行要保持樂觀、健康，認為重捨機師本行與否，只是時間問題。

+ 6 + 6 + 6

行山｜首4個月426宗攀山事故 消防增第七支專隊搜救大東山鳳凰山

【00:01】新冠肺炎疫情肆虐，郊遊遠足成為港人主要消遣活動，消防處去年接獲602宗攀山拯救事故，今年首季就錄得426宗，相等於去年總數七成，是同期的1.7倍。



港人「打卡」熱點飛鵝山自殺崖屢生悲劇，消防處技術救援組高級消防隊長羅文傑指出，網上有不少行山短片推介，市民若忽視危險性恐生意外，建議做足準備，勿掉以輕心。



因應鳳凰山及大東山意外頻生，消防處今年初在大澳消防局成立第7支攀山拯救專隊，而攀山拯救支援隊亦在本月起引入救護員，以增加救援能力。

行山｜消防攀山拯救英雄同天氣時間競賽 籲市民勿獨行上山

強制檢測｜聖保羅書院小學、福建中學附屬學校等9校爆流感需強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（18日）公布的強制檢測公告，9間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，當中包括薄扶林聖保羅書院小學、將軍澳約克蒙特梭利國際幼稚園、油塘福建中學附屬學校，按衞生署規定，9校均需停課5天。

根據公告，任何在5月5日至18日，曾身處上述學校逾2小時的人士，須於5月21日（本周五）或之前接受檢測。

▼5月16日 港人直擊台北市況▼

+ 5 + 5 + 5

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

+ 8 + 8 + 8

+ 3 + 3 + 3

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

昨日總覽：新冠肺炎．5.19｜再度零確診 政府預告特定群組或不享免費檢測

地盤工、本地團人員未打疫苗下周一起需自費檢測 或擴至其他群組

德勤辦公室變疫苗接種專區 逾170員工打復必泰 享一日有薪假

新冠疫苗｜政府下周四、五安排流動團隊 為啟德地盤工人即場打針

病人組織倡向打針後未能上班者賠償 醫管局疫苗過敏診所增節數

新冠疫苗｜周一6人打針後送院 26歲女子抽搐需留院觀察

近兩周6人死前曾打疫苗 專家裁定與打針無關 20宗懷疑面癱個案

歐洲藥管局延長復必泰疫苗存放期至31天 藥劑師：助減少運送次數

增一宗輸入涉42歲印度男船員 周日乘卡塔爾航空抵港

政府收緊台灣入境檢疫安排 正進行家居檢疫者須改到酒店隔離

消息：酒吧業界政府總部開會內訌報警 業界稱因打疫苗問題起爭執