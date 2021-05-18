01獨家｜優才書院小學校長涉違專業操守辭職　校方揭單據異常報警

撰文： 李恩慈 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-19 00:26

將軍澳及旺角直資小學優才(楊殷有娣)書院小學部校長聶敏突然辭職，校董會向家長發出通告，臚列聶涉違反教職員專業操守、行為失當、財務管理混亂、缺乏交。該校校監和校董會向師生及家長發通告指，本月初學校發現部份單據異常，初步調查後已交警方處理，並向教育局報告。

聶敏回覆《香港01》時承認已辭職，但稱暫不評論事件。

直資小學優才(楊殷有娣)書院小學部校長聶敏疑涉違反教職員專業操守，行為失當。（資料圖片）

校監：事件純屬校長個人職業操守問題

優才(楊殷有娣)書院校監今日（18日）向全體師生及家長發通告指，本月初學校發現部份單據異常，立即展開調查，昨天（17日）召開緊急校董會會議，並即時接納小學部校長聶敏引咎辭職，小學部校長一職暫由副校長陳偉傑署任。校監強調學校儲備充足，事件純屬小學校長個人職業操守問題，不涉及學校整體運作及發展，校方將全面檢視學校行政和財務管理，改善日後運作。

而校董會亦在「涉嫌違規事件聲明」稱，近日管理層發現校長聶敏疑涉違反教職員專業操守，行為失當，財務管理紊亂，缺乏交代。經校董會初步調查，已交警方處理。校董會會立即向教育局報告，並成立特殊危機處理小組，負責處理和跟進事件。校董會將秉持公平、公正原則，配合監管部門跟進調查，並安排與各持份者會面說明此事。

優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏。

校長聶敏：我暫時唔評論住

聶敏回覆《香港01》承認已辭職，並已與署任校長一職的人士交接，暫不評論事件，「件事處理緊嘅，交咗畀有關人士處理，我暫時唔評論住。」

據校網資料，聶敏畢業於香港教育大學，主修中文及數學，再於香港公開大學取得中國語文及文化學士學位。他在2004年加入優才書院，曾擔任班主任、才華班老師、校隊教練、德育副主任、活動主任、對外聯絡主任等，並任教中文、常識、普通話和中史等科目，並於去年9月起擔任小學部校長。