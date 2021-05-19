佛誕｜西貢逼爆　有市民一家十口食海鮮餐慶生　船家怨旺丁不旺財

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-19 16:13

今日（19日）是佛誕假期，不少市民赴西貢玩樂，市面人山人海。有今日生日的市民特意一家十口到西貢食海鮮餐，並花費逾2,000元。另外，亦有市民和朋友即使塞車逾半小時，仍要到西貢入橋咀島游泳郊遊，並指不怕新冠肺炎感染風險：「享受下陽光，殺菌呀嘛」。 然而有船務公司負責人指，今年佛誕假期並沒有連假，生意比去年大減30%至40%，直言即使市面人流多，亦只是「旺丁不旺財」。

今日中午西貢市面遊人如鯽，西貢碼頭更擠滿有大批市民等待上船出海遊玩。然而「貓記船務」負責人貓姐表示，今年佛誕假期生意比去年同期至少大跌30%至40%，她解釋因去年佛誕假期之後一日便是勞動節假期，多日連假下市民亦較樂意出外玩樂，而今年「零丁一日假期始終差少少」。

雖然市面人流多，但貓姐無奈指只是旺丁不旺財：「好多人係行嚟行去、望下睇下咁」。而在炎熱天氣下，半月灣、大浪灣等海灘就成為市民熱門郊遊選擇。

鄭先生、秦先生和另外兩名朋友今日就赴橋咀島游泳及行山，秦先生認為西貢人流比想像中少，但他指從黃大仙往西貢期間「都塞咗半個鐘，今日算好，上次塞2個鐘」。近日本港新冠肺炎疫情放緩，鄭先生則指出外遊玩亦不擔心有感染風險，「唔係好擔心，享受下陽光，殺菌呀嘛」。二人又笑言，計劃「捉魚返嚟加工，睇下有無海膽呀個啲」。

今午西貢多間海鮮酒家亦座無虛席，梅先生一家十口在海鮮酒家中用膳慶祝其生日，雖然十人分為三枱，但三枱緊貼一起，中間只放一塊透明隔板。梅先生認為現時即使分枱，與疫情前10人一枱亦沒有大分別。他指一家計劃飯後去橋咀島遊玩，而今日西貢比平日多數倍人，他笑言疫情前「從來無入過嚟，無得去旅行咪去下西貢、東涌，都無所謂呀」。