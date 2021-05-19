網傳愉景灣巴士「假通告」疑巴士迷改圖　愉景灣交通：交警方調查

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-19 19:15

主要為愉景灣居民提供區內、對外非專營巴士服務的愉景灣交通，近日發通告，指在網上發現有人偽造虛假乘客通告，並就此報警，強調製造虛假文書為刑事罪行。 根據網上流傳的「假通告」圖片，涉事偽造通告印有愉景灣交通的標誌、電話及網址，並寫上愉巴會於5月15日提供兩條「臨時特別巴士服務」路線。愉巴隨即澄清相關通告屬虛假，有群組將矛頭指向一名巴士迷，懷疑「假通告」由該巴士迷製作。 《香港01》正就事件向警方查詢。

愉景灣交通服務發通告澄清（愉景灣交通服務）

早前網上流傳一張印有愉景灣交通服務標誌的通告，與過往愉景灣航運服務的通告非常相似。該網傳圖片寫上「乘客通告」及「臨時特別巴士服務」字眼，聲稱由於有大型活動，故5月15日設特別路線，包括「DB08A」及「DB07R」線。

該「通告」右下角更印有愉景灣交通的電話及網誌，不過通告雖聲稱為「巴士服務改動」，卻用上「愉景灣航運服務有限公司」的名義，並在上方加上渡輪照片。

該「通告」於網上流傳，引來巴士迷討論。事後愉景灣交通服務發通告指，留意到該虛假通告，澄清巴士服務維持正常營運，並強調製造虛假文書屬刑事罪行，已將事件交由警方處理，呼籲市民「勿以身試法」。

事後有巴士迷懷疑網傳的「假通告」，由一名巴士迷製作。該名遭質疑的巴士迷，則在Youtube拍片回應指控，聲稱已就事件與律師聯絡，由於所有人確信通告是虛假，自己又沒得益，認為未有令公眾誤會便不屬違法。

《香港01》正就事件向警方查詢。