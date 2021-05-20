新冠肺炎．最新｜或達成1個月無源頭未明個案　連續3日本地零確診

本港新冠肺炎疫情緩和，周三（19日）增1宗輸入個案，患者是來自印度的28歲男子，本港已連續3天本地零確診。

上周六（15日）一名4歲男童確診，香港大學發現他的樣本完全無新冠病毒的基因，懷疑他的樣本受到污染，又或是將弱陽性當成了陽性。若他證實非確診，代表本港其實已連續26日無源頭不明個案。

另外，復必泰疫苗接種中心只運作至9月底。食物及衞生局副局長徐德義昨稱，9月底並非接種死線，屆時或有其他場所可提供復必泰，容後再公布。