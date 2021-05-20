新冠肺炎．最新｜本港今增1宗印尼輸入個案　連續4天本地零確診

撰文： 胡家欣 李恩慈 鄭翠碧 朱海棋 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-20 14:25

本港新冠肺炎疫情緩和，周三（19日）增1宗輸入個案，患者是來自印度的28歲男子，本港已連續3天本地零確診。 上周六（15日）一名4歲男童確診，香港大學發現他的樣本完全無新冠病毒的基因，懷疑他的樣本受到污染，又或是將弱陽性當成了陽性。若他證實非確診，代表本港其實已連續26日無源頭不明個案。 另外，復必泰疫苗接種中心只運作至9月底。食物及衞生局副局長徐德義昨稱，9月底並非接種死線，屆時或有其他場所可提供復必泰，容後再公布。

01消息：無源頭4歲童抗體測試呈陰性 有望連續27日源頭不明清零

【13:37】就讀何文田漢師幼稚園（龍總｜的4歲男童上周六（15日）確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮，若不計此個案，本港直至今天已有27日無源頭不明個案。負責化驗的是金域檢測商，港大微生物學系講座教授袁國勇今日會到金域化驗室視察。

【12:24】消息指，今天只有一宗輸入個案，今日將不設疫情記者會，意味香港已連續第4天沒有不明源頭個案。

劉澤星：研12至15歲青少年接種疫苗可行性 研究顯示抗體製造良好

【09:14】政府昨天（20日）召開記者會，公布新冠疫苗開打以來的數據，並指數據反映接種了疫苗的人，在死亡、中風、心肌梗塞三個方面的風險，都較無打針的人為低。



新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今天（20日）在電台節目重申，數據統計了3個月的情況，是成熟的數據，顯示新冠疫苗的安全性高於風險及副作用。



對於是否降低接種疫苗年齡至12至15歲的青少年，他稱這批人士需上學，群體生活多，接觸面廣，可能會成為傳播病毒的載體，衞生署的科學委員會正研究青少年接種疫苗的數據及可行性。

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復必泰｜港府改口9月底非死線 徐德義：屆時或有其他場所打針

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徐德義表示，留意到外地降低復必泰的接種年齡下限至12歲，政府已要求藥廠提交適合接種年齡資料，收到之後會盡快交予疫苗顧問專家委員會商討，決定是否擴大本港接種對象。（羅君豪攝）

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