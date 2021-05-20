新冠肺炎．最新｜連續27日清零現危機　袁國勇︰4歲男童屬真陽性

撰文： 胡家欣 李恩慈 鄭翠碧 朱海棋 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-20 19:13

本港新冠肺炎疫情緩和，周四（20日）增1宗輸入個案，患者者從印尼到港，沒有病徵，是一名外傭。另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。這是近日第二宗由香港輸入中國內地的確診個案。 上周六（15日）一名4歲男童確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，檢視過負責檢測的金域檢測及政府公共衞生化驗所後，認為該名男童可能是「真陽性」，但可能早於一月已曾受感染，又或的確是近日受感染但因同時感染其他病毒而令新冠病毒量較低。

歐家榮指，曾接種兩針復必泰疫苗的18歲女子，前往深圳隔離檢疫期間檢測呈陽性，估計屬「復陽」個案。（林頌華攝）

【18:32】至於一名居於寶翠園1座18歲女子，由香港前往深圳時確診。衞生防護中心首席醫生歐家榮指，事主在英國留學，之前回港。事主4月中及5月初在香港接種兩劑復必泰疫苗，5月4日在聖保祿醫院接受檢測呈陰性，5月5日前往深圳，在深圳檢疫期間，5月18日樣本呈陽性，但病毒量低，估計屬「復陽」個案。今日會將寶翠園1座列為強制檢測大廈。

另一宗由香港前往上海確診個案。事主在意大利任職設計師，2月在意大利曾確診，4月22日回港後，曾接受隔離檢疫，4月23日完成檢疫，期間多次檢測結果均呈陰性。在天水圍海逸酒店居住。當局相信該個案很大機會為康復者檢測「復陽」個案，為安全計，昨日亦將酒店列為強制檢測大廈，個案有待國家衞健委調查。

袁國勇視察衞生署及金域的化驗所後，認為4歲無源頭確診男童樣本不涉污染，屬真陽性個案。（張嘉敏攝）

【18:13】就讀何文田漢師幼稚園（龍總｜的4歲男童上周六（15日）確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。衞生防護中心今日聯同政府專家顧問袁國勇到涉事化驗所視察及調查。

歐家榮指，有關個案有34名密切接觸者，包括患者家人及同學，全部檢測結果呈陰性。而患者居住的白田邨13座，今年1月曾有爆發，但屬不同座向。

袁國勇說，今次調查希望了解4歲男童個案，患者及密切接觸者抗體測試呈陰性，但患者入院後曾發燒，之後曾出皮疹，但新冠肺炎絕少出皮疹，令人懷疑個案屬「假陽性」。為調查事件，今日到金域化驗所調查檢測流程。調查時，化驗所流程沒有任何漏洞。之後到衞生署的化驗所調查，亦找不到流程有問題，難有受污染而出現假陽性情況的可能。至於港大亦為男童樣本再做測試，但結果顯示為陽性。他表明，有關個案屬「真陽性」。

袁認為個案屬真陽性，但有可能早於1月已感染但病徵不明顯。另一可能男童染兩種病毒，受新冠病毒及其他病毒感染，令病毒載量低受干擾。目前個案要做更多測試及基因排序。他說，「最佳情況」是男童早前已感染，即本港可維持連續27日「清零」，但目前仍難分辨成因。

袁國勇指，4歲男童仍屬真陽性個案，其中一個可能是在較早前已感染。（林頌華攝）

居西半山寶翠園18歲女本月初抵深圳 兩周後確診 曾接種兩劑疫苗

【16:11】衞生署衞生防護中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名18歲女病人，居住在薄扶林道89號寶翠園1座。她於5月5日前往深圳。中心在5月19日接獲廣東衞生當局通報，該名病人於同日確診，中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

衞生署補充，該名18歲到深圳後確診女子，4月中及5月初在香港接種兩劑新冠疫苗，5月4日在聖保祿醫院接受檢測呈陰性，家人暫未有初步確診。她是一名學生，但毋須回校上課。

該名女子是近日第二宗由香港輸入的中國內地確診個案。衞生署衞生防護中心昨日（19日）公布，一名43歲的男患者在2月時曾經確診，4月底來港並接受21天檢疫，進入社區4天後轉飛上海，本周一（17日）於上海確診，並有病徵。這名患者在香港檢疫時入住了西營盤華美達海景酒店，完成檢疫後則住在天水圍嘉湖海逸酒店。衞生防護中心未有透露這名患者屬於「復陽」或是在香港新感染病毒。

今增1宗印尼輸入個案 第4天本地零確診 18歲女月初抵深圳後確診

【15:10】新冠肺炎稍有緩和。衞生署衞生防護中心公布，截至今日（20日），本港新增一宗輸入個案，患者從印尼到港，沒有病徵。



另外，中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。

01消息：無源頭4歲童抗體測試呈陰性 有望連續27日源頭不明清零

【13:37】就讀何文田漢師幼稚園（龍總｜的4歲男童上周六（15日）確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮，若不計此個案，本港直至今天已有27日無源頭不明個案。負責化驗的是金域檢測商，港大微生物學系講座教授袁國勇今日會到金域化驗室視察。

【12:24】消息指，今天只有一宗輸入個案，今日將不設疫情記者會，意味香港已連續第4天沒有不明源頭個案。

劉澤星：研12至15歲青少年接種疫苗可行性 研究顯示抗體製造良好

【09:14】政府昨天（20日）召開記者會，公布新冠疫苗開打以來的數據，並指數據反映接種了疫苗的人，在死亡、中風、心肌梗塞三個方面的風險，都較無打針的人為低。



新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今天（20日）在電台節目重申，數據統計了3個月的情況，是成熟的數據，顯示新冠疫苗的安全性高於風險及副作用。



對於是否降低接種疫苗年齡至12至15歲的青少年，他稱這批人士需上學，群體生活多，接觸面廣，可能會成為傳播病毒的載體，衞生署的科學委員會正研究青少年接種疫苗的數據及可行性。

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徐德義表示，留意到外地降低復必泰的接種年齡下限至12歲，政府已要求藥廠提交適合接種年齡資料，收到之後會盡快交予疫苗顧問專家委員會商討，決定是否擴大本港接種對象。（羅君豪攝）

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