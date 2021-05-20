教育局未揭失德教師資料　梁振英牽頭基金提覆核　指公眾有知情權

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-20 16:22

前特首梁振英牽頭成立的「803基金」，要求教育局公開專業失德的教師資料，但遭局方拒絕，基金提出司法覆核挑戰有關做法，高等法院今日（20日）開庭處理案件。基金一方提出，有關失德行為包括挑起對國家或機構的反感、支持反國安法活動等，公開有關學校等的資料，可以令家長知道學校如何處理專業失德的教師，以便他們決定是否讓子女入學，又指公眾及家長均有知情權。

申請人為803基金有限公司，答辯人為是教育局局長。

家長知情可決定是否讓子女入學

申請方指，孩子為容易受影響的一群，依賴教師灌輸正確的價值觀，這對於塑造一個怎樣的社會有關，公眾及家長都有權知道專業失德教師是否仍適合任教。公開有關學校等的資料，可以令家長知道學校如何處理專業失德的教師，以便他們決定是否讓子女入學。

指失德行為支持反國安活動

申請方提到，教育局最近提交予立法會的文件顯示，有關失德行為包括挑起對國家或機構的反感、支持反國安法活動等，但教育局仍堅持不透露涉事教師身份、任教學校及失德情節。

指局方可查詢涉事人的意願

對於教育局聲稱要維護學校與教師的和諧關係及信任，不希望引起公眾爭議，申請方認為，只依靠局方判斷，按情況撤銷有關教師的做法不合理。申請方認為，局方應該詢問涉事的教師及學校是否同意公開，若不同意的話，再考慮是否涉及公眾利益，從而決定是否公開資料。不過，局方從未向涉事人士查詢他們是否願意公開。

涉紀律聆訊不一定出現保密關係

申請方認為，即使事件涉紀律聆訊，局方與涉事人士之間也不一定自動出現保密關係，局方也要考慮事件是否已在公開渠道被披露等，質疑涉事人士是否合理地期望會有私穩保障。

聆訊午續。

案件編號：HCAL1969/2020