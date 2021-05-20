繼父涉性侵繼女　被告稱與妻結婚因其女得意　趕妻走後又想念其女

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-20 17:44

任地盤工人的繼父涉3年內多番非禮、強姦及雞姦繼女案續審，被告今（20日）出庭自辯。他聲稱遭繼女X母親Y迫婚下，他才與Y結婚，又直言當時與Y認識不深，更直認結婚最大原因是覺得繼女X好得意。惟他與Y的關係不好，更曾捉發現Y與另一男子在家偷情，他之後趕走了X及Y兩母女，但之後又掛念著X，著兩人返家居住。

57歲的被告自辯時透露，她和本案事主X的母親Y結婚前，曾有兩段婚姻，並有兩名兒子。

指Y迫婚並聘律師辦手續

他於2011年透過通訊軟件QQ認識於內地居住的Y，之後相約見面。Y在見面時曾帶同X，當時X約5、6歲。被告和Y於2012年在港結婚，但他坦言當時並不想和Y結婚，是對方找律師辦理結婚，甚至支付律師費。

結婚最大原因覺女兒X好得意

他解釋，當時和Y認識不深，沒有感情可言。惟Y多番到他工作的地方大鬧迫婚，令他無法工作。他指當時不情願結婚，結婚最大原因是：「佢個女（X），好得意。」Y和X兩母女於2017年到港定居，他會在Y上班時照顧X，如帶X到狗場看狗。

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提早返家撞破妻子Y與男子偷情

他又指，於2018年中曾捉姦在床。他當天正前往粉嶺工作，因天氣問題不用上班。惟他返家時發現客廳有不屬於他的男性衣服。他圖開房門不果，房內的人亦拒開門，遂用刀劈房門兩、三次，後來房門打開，見Y和一名男人一起，當時兩人未有穿衣服。

冷靜過後想念X

該男子向被告稱，Y拿取他的錢，因此「做呢啲嘢」，男子更指兩人以往曾做此事兩、三次。被告毆打和趕走該男子後，把此事告知Y的家人。被告和Y爭吵，最終趕走X和Y。他冷靜後因掛念X，終找到X和Y兩母女，並著他們返家。

他庭上指，捉姦在床一事「任何一個男人都忍受唔到」，影響他和Y的感情，指心內「始於有條刺」。

指妻子Y曾建議二人假離婚

被告又指，Y不准他在手機設密碼，又會偷看其手機，再聯絡其朋友和兒子。Y在手機中發現他有一名梁姓前女友，亦致電質問對方為何聯絡被告。Y亦曾疑似開玩笑地向被告建議，兩人假裝離婚，被告再和梁復合，騙取梁的金錢。

被告又稱他因本案還柙期間Y曾到訪，並提議梁付錢，Y便不會控告被告。

案件下午續審。

57歲的被告，被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件編號：HCCC95/2020