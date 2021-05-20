反修例後接連現教育工程「撤資潮」　3大學醫療教研設施工程受阻

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-20 19:35

涉款4.7億元華英中學重建項目撥款申請被臨時撤回，社會關注政府就立法會教育工程項目「撤資」舉動，會由大學蔓延至中學。翻查近年資料，自2019年反修例事件後，政府曾三度抽起大學工程撥款，包括理工大學、中文大學及香港大學醫療教學設施，涉款合共約20億元。

延伸閱讀：

華英中學校內設施老化影響學習 學生感失望：點解起噴泉都唔重建

逾4億元華英中學重建工程觸礁 蔡若蓮曾赴立會解畫︰符經濟效益

華英中學重建撥款被撤 校方：將透過政府向議會解釋項目重要性

至今年二月，中大臨陣向政府主動要求，抽起財委會綜合科研實驗大樓工程項目涉14億元撥款申請。（資料圖片）

政府突然抽起教育工程項目早有先例。在2019年11月的反修例風波期間，政府先後抽起理大醫療健康教學大樓、中大於大埔興建教學科研綜合大樓，及港大醫學院校區發展在財委會的撥款申請，涉款共約20億。

當時政府曾解釋，原因是有議員對工教學設施工程項目「表示關注」，「需要更多時間解說」，而多個泛民議員質疑政府抽起項目是受到建制派壓力。最終三個項目相隔超過半年，才重新交上財委會審議，並於去年6月底通過。

至今年2月，中大臨陣向政府主動要求，抽起財委會綜合科研實驗大樓工程項目涉14億元撥款申請。校方稱，由於部份立法會議員關注中大處理反修例風波的工作及事後提升保安措施詳情，為爭取更多時間向議員解說，決定暫時撤回申請。校方已於去年3月為工程招標，原計劃4年內完工，但目前計劃進度存變數。