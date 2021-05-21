新冠肺炎．最新｜豪宅匯璽有居民初確診　本地5日零確診或斷纜

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 鄧穎琳 袁澍 黃詠榆 林穎嫺 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-21 21:37

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（21日）增1宗輸入個案，患者者從印尼到港，是一名外傭。本港今天有少於5宗初步確診個案。 上周六（15日）一名4歲男童確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，檢視過負責檢測的金域檢測及政府公共衞生化驗所後，認為該名男童可能是「真陽性」，但可能早於1月已曾受感染，又或的確是近日受感染但因同時感染其他病毒而令新冠病毒量較低。倘不計此個案，本港截至周四已有27日無源頭不明個案。

【21:18】食物及衞生局公布強制檢測公告，深水埗深旺道28號、南昌站上蓋豪宅匯璽第5A及5B座，由於新增一宗或以上初步確診個案，納入強制檢測名單，意味5日本地零確診或斷纜。

任何5月8日至21日期間曾身處匯璽第5A及5B座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月24日或之前接受檢測。受檢人士若在5月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，一名北上深圳後確診的18歲少女，於4月29日至5月5日曾住西環堅彌地城海旁20-21號香港中遠賓館，強制檢測公告列明，於4月29日至5月21日期間曾身處中遠賓館超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月24日或之前接受檢測。受檢人士若在5月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

【20:43】衞生署新冠疫苗安全監察報吉顯示，再多一名市民離世前曾接種新冠疫苗。死者為一名73歲老婦，她於5月14日因蛛網膜下腔出血離世，即腦中風出血較嚴重一種。她於離世前22日接種第二劑復必泰疫苗，沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起，由於已超過14日，有關個案將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

另外，於5月3日至16日期間，衞生署接獲四宗在接種新冠疫苗後死亡的報告。這些個案涉及三男一女，年齡介乎46歲至61歲。由接種開始以來，當局累計共接獲20名死者在離世前14日內曾接種新冠疫苗。

高鐵車廠首度開放旅行社名額即爆滿 旅議會︰向港鐵爭取更多時段

【20:34】自新冠肺炎疫情爆發至今，斥資864億元興建的廣深港高速鐵路香港段，亦受影響停擺逾一年。政府准許本地遊於本月初重啟，港鐵亦想出奇招，向旅遊業議會合作，開放高鐵西九龍站及石崗高鐵車廠，作為本地團遊覽的景點。



多間旅行社昨日（20日）陸續公布旅行團行程，記者今日（21日）再於翻查網頁資料，發現其中一間旅行社所有名額已爆滿。旅遊業議會主席黃進達表示，現階段將向繼續向港鐵爭取開放更多時段；他指這次顯示市民均渴望增加旅遊產品，因此將與不同機構合作，物色更多平日不向外開放的景點。

+ 4 + 4 + 4

【19:26】何文田漢師幼稚園（龍總）4歲男童確診成謎，仍有爭論，男童曾到西醫工會主席楊超發位於青衣的診所。港大微生物學系講座教授袁國勇傍晚到診所視察，他提出一個觀點，懷疑該診所因有接種科興疫苗，會否因醫護人員將已疫苗中已滅活病毒基因，污染給男童的樣本瓶，他重申男童的樣本在十次測試中均為陽性。

袁指，男童的病毒基因排序顯示較似屬1月的流行病毒，如果可以排除，香港基本上可清零。

港大宿生必須打疫苗 否則需月花千元檢測 嶺大跟機未定是否自費

【19:13】香港大學發言人表示，由2021年8月25日起所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生，都需要接種預防新冠病毒疫苗，或自費每周作新冠病毒檢測至大學另行通告為止。發言人稱，當絕大部份或所有宿生已接種疫苗，舍堂活動可重新全面啟動，同學可早日重新開展較全面的舍堂生活。」

新冠疫苗｜康復者將有短訊通知可打一針 無須預先網上預約

【19:07】政府今日（21日）公布有關曾感染新冠肺炎並已康復人士的接種新冠疫苗安排，並呼籲他們如康復後未曾接種新冠疫苗，可安排接種一劑疫苗。

由即日開始，政府將陸續透過電話短訊通知已康復出院，而未曾接種新冠疫苗的康復者，可到各社區疫苗接種中心和參與疫苗接種計劃的私家診所接種一劑新冠疫苗，而醫院管理局亦會向準備出院的康復者派發接種新冠疫苗的特訂資料概覽，闡明相關疫苗接種安排。

【19:03】全球新冠肺炎疫情反覆，全民接種疫苗為完結疫情大流行的重點方向。新濠博亞娛樂將撥款約1600萬元，每位完成接種疫苗的員工可獲1,000元。新濠安排穿梭巴士，接載員工前往接種疫苗場地，並提供兩天有薪的接種假期。翻查資料，現時澳門已接種首劑疫苗的比率僅約13%，比香港約16%的接種率更低。

澳門新濠撥款約1600萬元鼓勵員工打針 可獲1000元、兩日帶薪假

【18:54】香港疫情「清零」是否有望，關鍵在於一名4歲男童（第11822宗個案）是否真正「陽性」，早前香港大學公共衞生學院教授潘烈文指出，在男童的樣本中完全找不到新冠病毒，質疑會否是「假陽性」；不過港大微生物學系講座教授袁國勇昨天就稱，在樣本中找到十個位置都有病毒，認為代表是「真陽性」。同是港大所做的化驗，為何兩者結果大相逕庭？下文將會拆解港大「自相矛盾」之謎。

相關新聞:清零關鍵人物 4歲童真陽性？拆解港大化驗結果「自相矛盾」之謎

【18:39】44 歲外傭今早送院後死亡，離世前 9 日（即12/5）在社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰新冠疫苗。沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案交新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

18歲少女北上深圳後確診 在港曾居堅尼地城中遠賓館7日

【18:30】新冠肺炎疫情放緩，本港今天（21日）新增一宗確診個案，患者是來自印尼的外傭。另外，一名北上深圳後確診的18歲香港少女，衞生署公布她於4月29日至5月5日期間曾經逗留於堅尼地城香港中遠賓館7日，有關地點將於今日納入強制檢測公告。

本港今天有少於5宗初步確診個案。

▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

+ 3 + 3 + 3

【13:34】消息表示，今日新增1宗輸入個案，是連續5日沒有錄得本地個案。

科大鼓勵師生打針 否則須定期強測

【12:20】繼中文大學早前強烈呼籲新學年起入住宿舍的宿生，要接種新冠疫苗後，香港大學亦擬有相關計劃。根據港大校內學生刊物《學苑》引述消息指，大學中央管理小組（senior management team）決定新學年起，要求所有入住住宿舍堂及住宿學院的學生接種疫苗，否則須每周自費做病毒檢測。

據《香港01》了解，要求宿生打針的建議，最先由龍華街四所住宿學院提出，學校管理層正考慮有關做法，同時就此諮詢其他宿舍，暫未有定案。

消息：港大研要求宿生接種疫苗 拒打針須自費定期強制檢測

【11:58】消息指，今天無疫情記者會。

【11:45】何文田欣圖軒2座，早上一名44歲印傭昏迷不醒，送廣華醫院搶救後不治。據悉該印傭離世前一星期接種復必泰疫苗。

港大專家倡如七成師生接種 學校可恢復全日面授 倡外展隊到校

【10:00】政府正研究會否將BioNTech復必泰疫苗的接種年齡降低至12歲，令更多青少年可以接種，香港大學亦正做相關的研究。



負責這項研究的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今天（21日）在電台節目表示，該研究中針對復必泰疫苗的部分，料在7月可有初步數據。他又稱，政府應該鼓勵學校在考試季節完結後，安排研討會、小組討論，令年輕人更明白接種疫苗的原因，提升他們對打針的積極性，並非「叫佢要打就打」。他亦希望政府派外展隊到學校，方便學生打針。而當一間學校有70至80%的老師、學生接種後，他認為，該校可以全日復課，甚至毋須戴口罩。

佛誕，本港市面情況

▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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