新冠肺炎．最新｜4歲男童「真陽性」　源頭不明近月清零存隱憂

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情緩和，周四（20日）增1宗輸入個案，患者者從印尼到港，沒有病徵，是一名外傭。另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。這是近日第二宗由香港輸入中國內地的確診個案。

上周六（15日）一名4歲男童確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，檢視過負責檢測的金域檢測及政府公共衞生化驗所後，認為該名男童可能是「真陽性」，但可能早於1月已曾受感染，又或的確是近日受感染但因同時感染其他病毒而令新冠病毒量較低。倘不計此個案，本港截至周四已有27日無源頭不明個案。

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