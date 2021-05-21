新冠肺炎．最新｜4歲男童「真陽性」　源頭不明近月清零存隱憂

撰文：陳嘉慧王潔恩張嘉敏鍾妍鄭翠碧李恩慈梁煥敏黃金棋鄭秋玲鄧穎琳袁澍黃詠榆林穎嫺歐陽德浩
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本港新冠肺炎疫情緩和，周四（20日）增1宗輸入個案，患者者從印尼到港，沒有病徵，是一名外傭。另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。這是近日第二宗由香港輸入中國內地的確診個案。
上周六（15日）一名4歲男童確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，檢視過負責檢測的金域檢測及政府公共衞生化驗所後，認為該名男童可能是「真陽性」，但可能早於1月已曾受感染，又或的確是近日受感染但因同時感染其他病毒而令新冠病毒量較低。倘不計此個案，本港截至周四已有27日無源頭不明個案。
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