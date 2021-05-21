新冠肺炎．最新｜44歲印傭送廣華醫院不治　據悉曾接種復必泰疫苗

本港新冠肺炎疫情緩和，周四（20日）增1宗輸入個案，患者者從印尼到港，沒有病徵，是一名外傭。另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，一名居於西區寶翠園的女病人於5月5日前往深圳，後來接獲廣東衞生當局通報該名病人確診。這是近日第二宗由香港輸入中國內地的確診個案。
上周六（15日）一名4歲男童確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，檢視過負責檢測的金域檢測及政府公共衞生化驗所後，認為該名男童可能是「真陽性」，但可能早於1月已曾受感染，又或的確是近日受感染但因同時感染其他病毒而令新冠病毒量較低。倘不計此個案，本港截至周四已有27日無源頭不明個案。
▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼
【11:58】消息指，今天無疫情記者會。
【11:45】何文田欣圖軒2座，早上一名44歲印傭昏迷不醒，送廣華醫院搶救後不治。據悉該印傭曾接種復必泰疫苗。
【10:00】政府正研究會否將BioNTech復必泰疫苗的接種年齡降低至12歲，令更多青少年可以接種，香港大學亦正做相關的研究。
負責這項研究的港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今天（21日）在電台節目表示，該研究中針對復必泰疫苗的部分，料在7月可有初步數據。他又稱，政府應該鼓勵學校在考試季節完結後，安排研討會、小組討論，令年輕人更明白接種疫苗的原因，提升他們對打針的積極性，並非「叫佢要打就打」。他亦希望政府派外展隊到學校，方便學生打針。而當一間學校有70至80%的老師、學生接種後，他認為，該校可以全日復課，甚至毋須戴口罩。
佛誕，本港市面情況
▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼
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