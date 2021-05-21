綠置居2021｜大部份租置單位無須100萬元　良景邨最平售14萬

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-21 10:19

新一期綠置居今日（21）派發申請表，除了推售鑽石山啟鑽苑及上期綠置居貨尾的青衣青富苑及柴灣蝶翠苑單位外，今次亦首次推售約800伙租置屋邨貨尾單位。 根據租置計劃的售樓簡介單張，當中大部份單位不過100萬元，最貴單位位於長沙灣李鄭屋邨，售109.4萬元。其中最平的單位位於屯門良景邨，最細單位僅約150呎，估計只售約14萬元。另外，租置單位有不少面積較細，單位最細僅得121呎。 不過，房委會至今仍未公佈最終可供出售單位的資料，出售單位的實用面積及售價範圍或會更新。上述單位面積和售價，全以去年年底已回收的單位為準，詳細資料將於開始選購單位前公布。

綠置居售樓處今日展出租置計劃樣本回收單位的室內照片，以及租置計劃屋邨的展板及其他資料。

根據單張的資料，大部份單位不過100萬元。其中長沙灣李鄭屋邨是唯一的「百萬」屋邨，亦擁有租置單位面積最大的單位。李鄭屋邨單位面積介乎231至544呎，售價最平37.38萬，最貴則達109.4萬元。

至於排行第二的屋邨，則位於觀塘翠屏（北）邨，最貴單位售99.55萬元。

屯門良景邨的出售回收單位，面積介乎150至443呎，但最平單位僅需14.43萬元。（資料圖片／鄭子峰攝）

最平單位僅14萬

資料顯示，屯門良景邨的出售回收單位，面積介乎150至443呎，但最平單位僅需14.43萬元。至於售價「第二平」的租置屋邨，則位於上水的華明邨，面積約有147至443呎，但售價最低達16.82萬元。

最細僅121呎 細過泊車位

不過，雖然上述的單位面積較細，但「低處未算低」，出售的租置回收單位實用面積不少均不足150呎。當中最細的單位位於大埔太和邨，面積最細低達121呎；其次為黃大仙鳳德邨，最細僅126呎；德田邨、翠屏（北）邨和耀安邨亦只得127呎，即比一個標準泊車位更細。

▼上期綠置居青富苑及蝶翠苑▼

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