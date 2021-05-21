啟德空中花園今開放全長1.4公里　兩端「13」、「31」數字有玄機

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-21 11:53

土木工程拓展署宣布，位於啟德前跑道的「啟德空中花園」今日（21日）開放。空中花園全長約1.4公里，北面連接未來的都會公園，南面則接駁啟德郵輪碼頭、啟德跑道公園，以及將來位於花園兩旁的發展項目和前跑道兩旁的海濱長廊。 空中花園以航空為設計主題，當中有不少獨特元素，例如花園兩端的數字「13」和「31」分別象徵前機場跑道兩端用作識別方向的「一三跑道」和「三一跑道」標記；而夜間的照明效果更營造出昔日機場跑道的氣氛。

土木工程拓展署指，「啟德空中花園」是全港首個建於波浪形隔音屏障上的空中花園，佔地約兩公頃。花園種植了超過80種樹木和灌木，其中園景廊劃分為春、夏、秋、冬四個區域，展現四季不同的色彩，突顯本地植物的多樣性。

地面廣場設嬉水區

另外，空中花園內設有三個架空廣場，分別為「花園廣場」、「草地廣場」及「噴泉廣場」。此外，位於花園南面的「地面廣場」設有露天劇場及中央草坪，可供進行休閒娛樂活動。而「地面廣場」南面是嬉水區，提供水牆及嬉水遊樂隧道等設施。

該署指，由今日起至11月30日，市民可以透過「期間限定」的三維擴增實境手機應用程式在空中花園的「打卡位」拍攝各款有趣照片。如要前往空中花園，除步行及駕車外，可乘搭城巴22、22M路線；九巴5R，以及專線小巴86線。