科大鼓勵師生打針　否則須定期強測　消息：港大研究要求宿生打針

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-05-21 13:40

繼中文大學之後，科技大學「接力」成第二所鼓勵學生接種疫苗的大學。科大校長史維等管理層今日聯署向全體師生發電郵，鼓勵教員及學生新學年接種疫苗，如因健康問題未能打針，可選擇強制檢測。 香港大學亦擬有相關計劃。根據港大校內學生刊物《學苑》引述消息指，大學中央管理小組（senior management team）決定新學年起，要求所有入住宿舍堂及住宿學院的學生接種疫苗，否則須每周自費做病毒檢測。 據《香港01》了解，要求宿生打針的建議，最先由龍華街四所住宿學院提出，學校管理層正考慮有關做法，同時就此諮詢其他宿舍，暫未有定案。

繼中文大學之後，科技大學「接力」成第二所鼓勵學生接種疫苗的大學。（資料圖片)

科大校長史維、首席副校長倪明選及多名學院院長等今日聯署向師生發出電郵，稱面對面交流與合作，對教研及學習有重要影響，惟因疫情而受阻。大學正致力讓新學年能恢復正常運作。

校方指，鼓勵教員及學生新學年接種疫苗，如因健康問題未能打針，需要接受定期強制檢測，並向大學提交報告。至於檢測措施的詳情，校方將會日後公布。

商討派外展隊入校提供疫苗接種服務

科大在電郵指，針對上述措施，任何人若有經濟困難，校方可提供資助，亦正與政府商討，安排外展隊入校提供疫苗接種服務。至於拒打針的師生須否提供醫生證明、定期檢測的周期及資助詳情，《香港01》正向科大查詢。

據了解，港大正考慮要求申請入宿學生打針。（資料圖片)

港府大力推動市民接種疫苗，中文大學上周四（13日）公布，今年9月新學年起，要入住宿舍就要打針，否則每兩星期就要做病毒檢測，不遵從者將不獲安排住宿舍。校方決定引起校內爭議，有學生代表批評，接種疫苗是個人選擇，住宿舍是學生權利，不應該以近乎強迫手段要求學生打針。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼