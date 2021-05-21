華英中學重建｜原定新學年暫遷前文理書院校舍　翻新工程仍進行中

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-21 13:30

位於何文田的地區名校華英中學原定今年開展重建工作，並於新學年暫時遷往位於新蒲崗景福街的前文理書院（九龍）校舍，惟政府突然撤回相關的立法會撥款申請。 據了解，政府早前已提前翻新文理書院舊校舍，記者今日（21日）早上到校舍視察，翻新工程仍在進行中，目前未知會否繼續按照計劃，撥給華英中學。 《香港01》已向教育局查詢最新用途，尚待回覆。

，記者今日（21日）早上到前文理書院（九龍）校舍視察，翻新工程仍在進行中。（黃詠榆攝）

前文理書院（九龍）校舍位於新蒲崗景福街，記者今日早上到上址視察，翻新工程仍在進行中。現埸有工友透露，工程已進行了一段時間，近日未聞因撤回撥款申請的安排，而被要求停工，相信不影響翻新工程，最終用途則是由政府決定。

華英中學重建計劃原待立法會工務小組委員會通過，再到財務委員會申請撥款。計劃為原址重建學校，當局指該校的主樓建於1971年，雖曾受惠於學校改善工程計劃，但仍缺乏某些標準設施。而在重建期間，華英中學會暫時遷往位於新蒲崗景福街的前文理書院（九龍）校舍。該計劃估計所需費用為4.73億元，預計約三年完成。

不過，由於立法會撥款申請突然被抽起，華英中學副校長劉美珠早前表示，會積極與教育局、辦學團體保持溝通，惟目前暫時未能確定學生是否依原定計劃，於新學年到前文理書院（九龍）校舍上課。