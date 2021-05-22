新冠肺炎．最新｜消息︰今增1宗匯壐印傭確診　未確定是否屬輸入

撰文： 李恩慈 歐陽德浩 黃偉倫 張嘉敏 鄭翠碧 馬煒傑 黃金棋 鄭秋玲 鄧穎琳 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-22 12:04

本港新冠肺炎疫未止，衞生署昨日（21日）公布新增一宗輸入個案，患者為印尼女傭。昨初步確診少於5宗，南昌站上蓋豪宅匯璽5A及至5B座有居民初步確診，據悉為一名完成檢疫並回到僱主家的印傭，隨時打破連續五日社區零確診局面。她在抵港後26日接受外傭強制檢測證實染疫，其CT值達38，即病毒量很低，並在等待抗體測試結果。若她歸屬本地個案，即意味27日源頭不明個案「清零」斷纜；若印傭有抗體，可能歸類為輸入個案，可保「清零」。 消息指，涉事印傭已確診，料屬輸入個案，但仍有待調查其密切接觸者曾否染疫，目前仍未確定是否列為外地輸入。消息又指，確診印傭早前已完成酒店檢疫，但返回社區後才揪出確診，按其病毒量估計已染疫一段時間，疑在酒店檢疫時走漏。

▼5月21日 袁國勇到楊超發診所調查▼

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【11:36】消息指，今增1宗個案，居於豪宅匯壐的印傭轉為確診。現時仍未確定印傭是否列為外地輸入個案，需繼續調查其密切接觸者曾否受感染。

消息又指，確診印傭早前已完成酒店檢疫，但返回社區後才揪出確診，按其病毒量估計已染疫一段時間，疑在酒店檢疫時走漏。

【11:05】立法會議員田北辰指，深圳現時接種率大約為30%，並預期於7月時可達至70%，屆時將有望可做到與深圳通關，但強調本港防漏措施要做好，不論源頭不明或可追蹤個案，都需要清零。他指，內地最擔心的是變種病毒個案，即使接種疫苗亦非有很高保障，而他則認為，可引進驗抗體方式協助防止漏網之魚出現。

田北辰又估計，如本地個案可持續清零，最快可以第三季恢復與深圳通關，再視乎情況與其他地區通關，但他強調，假如「政府唔醒目，防漏做得唔好」，持續出現本地個案，都是通關無望。

新冠肺炎｜楊永強：接種疫苗是通關先要條件 呼籲盡快接種

【09:07】香港新冠肺炎疫情放緩，甚至有望「清零」。對於是否有望通關，前香港衛生福利及食物局局長楊永強表示，全球多處仍爆發疫情，通關前題是大部分市民均已接種疫苗，呼籲市民盡快接種，強調疫苗安全。

強制檢測學校｜深水埗崇真、元朗真光幼稚園等8校爆流感強檢停課

【00:01】食物及衞生局昨日公布（21日）的強制檢測公告，有8間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，需納入強制檢測公告，包括深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園、元朗朗屏邨中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園，葵涌商場3樓聖公會聖基道幼兒園，以及將軍澳集福路4號港澳信義會小學。

根據公告，任何在5月8日至21日，曾身處上述地點逾2小時的人士，須於5月24日（下周一）或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．5.21｜豪宅匯璽印傭完檢疫回僱主家確診 外防輸入失效

南昌站豪宅匯璽5A及5B座有居民初步確診 消息：患者為來港印傭

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