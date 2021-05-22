新冠肺炎．最新｜消息︰今增1宗匯璽印傭確診　未確定是否屬輸入

撰文： 李恩慈 歐陽德浩 黃偉倫 張嘉敏 鄭翠碧 馬煒傑 黃金棋 鄭秋玲 鄧穎琳 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-22 15:51

本港新冠肺炎疫未止，衞生署昨日（21日）公布新增一宗輸入個案，患者為印尼女傭。昨初步確診少於5宗，南昌站上蓋豪宅匯璽5A及至5B座有居民初步確診，據悉為一名完成檢疫並回到僱主家的印傭，隨時打破連續五日社區零確診局面。她在抵港後26日接受外傭強制檢測證實染疫，其CT值達38，即病毒量很低，並在等待抗體測試結果。若她歸屬本地個案，即意味27日源頭不明個案「清零」斷纜；若印傭有抗體，可能歸類為輸入個案，可保「清零」。 消息指，涉事印傭已確診，料屬輸入個案，但仍有待調查其密切接觸者曾否染疫，目前仍未確定是否列為外地輸入。消息又指，確診印傭早前已完成酒店檢疫，但返回社區後才揪出確診，按其病毒量估計已染疫一段時間，疑在酒店檢疫時走漏。

▼5月21日 袁國勇到楊超發診所調查▼

+ 9 + 9 + 9

▼5月22日 匯璽5A及5B座住戶要接受強制檢測▼

強制檢測｜豪宅匯璽居民烈日下排隊採樣 住客斥現場太逼風險更高

【15:48】本港近日新冠肺炎疫情緩和，然而政府公布南昌站上蓋豪宅匯璽5A及至5B座有居民確診，據悉為一名完成檢疫並回到僱主家的印傭。該大廈被納入強制檢測，港鐵南昌站對開空地今日（22日）起設置臨時採樣站，未開放已有大批居民排隊，高峰時估計達50人。



今日下午天文台在市區錄得34.3度高溫，刷新今年最高溫紀錄。居民要抵住烈日暴曬輪候檢測。有受檢居民家中因聘有印傭，坦言感到擔心，「都避免唔到嘅，唯有自己小心啲」。有居民直言檢測站安排不足，等待期間十分炎熱；而排隊人士亦沒有保持足夠社交距離，「留在家中的風險，比下來做檢測的風險更細」。

下周起需自費檢測 地盤工：一個月就720元 有公司安排工人打針

【14:24】下星期一（24日）起，原定可免費定期進行檢測的建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員當中，只有已接種第一針疫苗，或因健康原因而不適宜接種疫苗人士才可繼續於社區中心接受免費檢測，其餘均需自費進行檢測。



有建造業工人認為既然政府強制他們定期進行檢測，不應取消他們免費檢測的安排；亦有工人認為政府或僱主應最少資助他們部分檢測費用。

袁國勇懷疑4歲童樣本 受診所疫苗污染 今證多個環境樣本為陰性

【13:27】上周六（15日）確診新冠肺炎的4歲男童，入院後對病毒檢測持續呈陰性，亦驗不出抗體，惹假陽性疑雲。政府專家顧問、港大專家袁國勇昨日（21日）表示，懷疑西醫楊超發診所醫護將科興疫苗中已滅活的病毒基因殘餘物，污染給男童的樣本瓶，但不諱言可能性很低。袁傾向相信他早於1月在石硤尾白田邨13座住所染疫。

袁國勇今日表示，他昨日從西醫楊超發診所取得的10個環境樣本，包括疫苗雪櫃、注射疫苗的桌子、垃圾桶、儲存檢測包的地方等，檢測結果均為陰性。有關化驗由衞生防護中心公共衞生化驗服務處進行。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

【11:36】消息指，今增1宗個案，居於豪宅匯壐的印傭轉為確診。現時仍未確定印傭是否列為外地輸入個案，需繼續調查其密切接觸者曾否受感染。

消息又指，確診印傭早前已完成酒店檢疫，但返回社區後才揪出確診，按其病毒量估計已染疫一段時間，疑在酒店檢疫時走漏。

【11:05】立法會議員田北辰指，深圳現時接種率大約為30%，並預期於7月時可達至70%，屆時將有望可做到與深圳通關，但強調本港防漏措施要做好，不論源頭不明或可追蹤個案，都需要清零。他指，內地最擔心的是變種病毒個案，即使接種疫苗亦非有很高保障，而他則認為，可引進驗抗體方式協助防止漏網之魚出現。

田北辰又估計，如本地個案可持續清零，最快可以第三季恢復與深圳通關，再視乎情況與其他地區通關，但他強調，假如「政府唔醒目，防漏做得唔好」，持續出現本地個案，都是通關無望。

新冠肺炎｜楊永強：接種疫苗是通關先要條件 呼籲盡快接種

【09:07】香港新冠肺炎疫情放緩，甚至有望「清零」。對於是否有望通關，前香港衛生福利及食物局局長楊永強表示，全球多處仍爆發疫情，通關前題是大部分市民均已接種疫苗，呼籲市民盡快接種，強調疫苗安全。

強制檢測學校｜深水埗崇真、元朗真光幼稚園等8校爆流感強檢停課

【00:01】食物及衞生局昨日公布（21日）的強制檢測公告，有8間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，需納入強制檢測公告，包括深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園、元朗朗屏邨中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園，葵涌商場3樓聖公會聖基道幼兒園，以及將軍澳集福路4號港澳信義會小學。

根據公告，任何在5月8日至21日，曾身處上述地點逾2小時的人士，須於5月24日（下周一）或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．5.21｜豪宅匯璽印傭完檢疫回僱主家確診 外防輸入失效

南昌站豪宅匯璽5A及5B座有居民初步確診 消息：患者為來港印傭

18歲少女北上深圳後確診 在港曾居堅尼地城中遠賓館7日

深圳確診18歲居港少女曾住中遠賓館 職員：確診者房間暫時停用

清零關鍵人物 4歲童真陽性？拆解港大化驗結果「自相矛盾」之謎

4歲男童染疫成謎 袁國勇懷疑西醫工會楊超發診所疫苗污染樣本瓶

老婦腦中風出血亡 死前22日打第二劑疫苗 當局︰沒證據疫苗引起

新冠疫苗｜康復者將有短訊通知可打一針 無須預先網上預約

10人周四打疫苗後送院 五旬男失知覺情況嚴重 五旬婦短暫腦缺血

港大宿生必須打疫苗 否則需月花千元檢測 嶺大跟機未定是否自費

消息：港大研要求宿生接種疫苗 拒打針須自費定期強制檢測

學校下周一起全面半日面授 楊潤雄巡中學防疫措施籲及早接種疫苗

港大專家倡如七成師生接種 學校可恢復全日面授 倡外展隊到校

澳門新濠撥款約1600萬元鼓勵員工打針 可獲1000元、兩日帶薪假

高鐵車廠首度開放旅行社名額即爆滿 旅議會︰向港鐵爭取更多時段

旅議會調查︰逾五成市民通關後半年內外遊 選內地澳門台灣佔最多

▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

+ 3 + 3 + 3

▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼