新冠肺炎・最新｜港府轉軚未將廣東省列入中風險地區　回港易不變

撰文： 李恩慈 歐陽德浩 黃偉倫 張嘉敏 鄭翠碧 馬煒傑 黃金棋 鄭秋玲 鄧穎琳 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-22 23:10

本港新冠肺炎疫未止，今日（22日）公布，新增一宗確診，為居於匯璽的印傭，她4月25日抵港，張竹君指，暫時當作本地個案處理，亦有可能是輸入個案。 另一印傭初步確診，寶寧大廈、伯爵街伯爵園將強制檢測。 廣州有一宗本地個案，張竹君一度表示會將廣東省列為中風險地區，將暫停「回港易」，但港府發言人晚上指，並無將廣東列為中風險，回港易安排不變。

新冠疫苗｜6人周五打疫苗後送院 38歲男針後現胸口不適及高血壓

衞生署擺烏龍 廣州一宗確診以為全省中風險 港府澄清回港易不變

【22:30】政府發言人表示，廣州荔灣區出現一宗新冠肺炎確診個案，香港特區政府正與廣東省政府評估有關情況，目前廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，廣東省並未被列為「中風險地區」，回港易計劃的安排會暫時維持不變，稍後如有改變將會另行作出公布。

目前在回港易計劃下取得名額的香港居民應繼續按照計劃的指明條件，及在名額指定的日期和出入境管制站入境香港。

▼5月22日 寶齡大廈有人初步確診要強制檢測▼

消息：餐飲業捲土重來 乘消費券暑假派發 推7月7折優惠吸客

【20:00】去年餐飲業界曾推出「食肆7月7折、8月8折」優惠，不過當時疫情突然急轉直下，每日均新增數十宗個案，令計劃成效大減。今日（22日）有消息指，餐飲業界藉著電子消費券暑假派發，將捲土重來再推出7月7折優惠。張宇人辦公室回應指，計劃現時仍在籌備中，將採取去年的形式推行，詳情將於稍後公布。

本月逾半輸入來自印尼 匯璽確診印傭同機先後3人染疫仍未需禁飛

【18:30】深水埗匯璽一名於4月底抵港的印尼外傭，經強制檢測計劃確診，事隔27日衞生防護中心暫視為本地個案處理，但不排除是輸入個案，同一班航機亦有3宗個案，「但坐得不近，亦不認識的。」目前仍需待調查後才分類。據資料，本港本月內已錄得47宗輸入個案，55%來自印尼，遠多於其他地區，其次是印度有7宗，菲律賓有4宗。據當局公布過去四周確診個案的外遊紀錄，亦是印尼有最多足跡。惟目前的熔斷機制，印尼仍未符禁飛門檻。

▼5月22日 九龍塘伯爵街伯爵園需強制檢測▼

張竹君稱疫苗覆蓋率低 通關易爆疫 籲港人打針：唔知大家等緊咩

無源頭清零恐斷纜 居油麻地宿舍印傭初步陽性 疑為源頭不明個案

廣州市荔灣區爆疫 港府列中風險地區 5.23起廣東省停用回港易

【17:00】被問及清零及通關，張竹君坦言，病毒難以徹底清零，過去一年香港人戴口罩、保持社交距離、封關等措施，做得好好，是拖延時間等待疫苗到來，但戴口罩等做法難以永遠維持。現在已有有效、安全的疫苗，但香港打針比率不高，不再加快難有本地屏障，一旦通關、放寬措施，就容易引起疫情。

少於五宗初步陽性，一宗是本地，其他一兩宗輸入，包括美國。

記者追問張竹君打何種疫苗，她表示在4月前打了BioNTech（復必泰）。

▼5月22日 匯璽5A及5B座住戶要接受強制檢測▼

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今日公布新增一宗確診，為居於匯璽的印傭，她4月25日抵港，暫時當作本地個案處理，亦有可能是輸入個案。

另外一名印傭初步確診，若確診應該分類為本地個案。她2月20日抵港，5月19至22日，住油麻地寶寧大廈B座外傭宿舍，4月6日至5月19日住準僱主九龍塘伯爵街伯爵園家中，兩幢大廈要強制檢測。

因廣州荔灣區有本地個案，廣東省納入中風險地區，暫停回港易。若飛機經澳門回港，則可以繼續用回港易，內地及政治事務局將會公布。

此前四歲男童仍視作確診個案。

強制檢測｜豪宅匯璽居民烈日下排隊採樣 住客斥現場太逼風險更高

【15:48】本港近日新冠肺炎疫情緩和，然而政府公布南昌站上蓋豪宅匯璽5A及至5B座有居民確診，據悉為一名完成檢疫並回到僱主家的印傭。該大廈被納入強制檢測，港鐵南昌站對開空地今日（22日）起設置臨時採樣站，未開放已有大批居民排隊，高峰時估計達50人。



今日下午天文台在市區錄得34.3度高溫，刷新今年最高溫紀錄。居民要抵住烈日暴曬輪候檢測。有受檢居民家中因聘有印傭，坦言感到擔心，「都避免唔到嘅，唯有自己小心啲」。有居民直言檢測站安排不足，等待期間十分炎熱；而排隊人士亦沒有保持足夠社交距離，「留在家中的風險，比下來做檢測的風險更細」。

▼5月21日 袁國勇到楊超發診所調查▼

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下周起需自費檢測 地盤工：一個月就720元 有公司安排工人打針

【14:24】下星期一（24日）起，原定可免費定期進行檢測的建造業工地人員、本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員當中，只有已接種第一針疫苗，或因健康原因而不適宜接種疫苗人士才可繼續於社區中心接受免費檢測，其餘均需自費進行檢測。



有建造業工人認為既然政府強制他們定期進行檢測，不應取消他們免費檢測的安排；亦有工人認為政府或僱主應最少資助他們部分檢測費用。

袁國勇懷疑4歲童樣本 受診所疫苗污染 今證多個環境樣本為陰性

【13:27】上周六（15日）確診新冠肺炎的4歲男童，入院後對病毒檢測持續呈陰性，亦驗不出抗體，惹假陽性疑雲。政府專家顧問、港大專家袁國勇昨日（21日）表示，懷疑西醫楊超發診所醫護將科興疫苗中已滅活的病毒基因殘餘物，污染給男童的樣本瓶，但不諱言可能性很低。袁傾向相信他早於1月在石硤尾白田邨13座住所染疫。

袁國勇今日表示，他昨日從西醫楊超發診所取得的10個環境樣本，包括疫苗雪櫃、注射疫苗的桌子、垃圾桶、儲存檢測包的地方等，檢測結果均為陰性。有關化驗由衞生防護中心公共衞生化驗服務處進行。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

【11:36】消息指，今增1宗個案，居於豪宅匯壐的印傭轉為確診。現時仍未確定印傭是否列為外地輸入個案，需繼續調查其密切接觸者曾否受感染。

消息又指，確診印傭早前已完成酒店檢疫，但返回社區後才揪出確診，按其病毒量估計已染疫一段時間，疑在酒店檢疫時走漏。

【11:05】立法會議員田北辰指，深圳現時接種率大約為30%，並預期於7月時可達至70%，屆時將有望可做到與深圳通關，但強調本港防漏措施要做好，不論源頭不明或可追蹤個案，都需要清零。他指，內地最擔心的是變種病毒個案，即使接種疫苗亦非有很高保障，而他則認為，可引進驗抗體方式協助防止漏網之魚出現。

田北辰又估計，如本地個案可持續清零，最快可以第三季恢復與深圳通關，再視乎情況與其他地區通關，但他強調，假如「政府唔醒目，防漏做得唔好」，持續出現本地個案，都是通關無望。

新冠肺炎｜楊永強：接種疫苗是通關先要條件 呼籲盡快接種

【09:07】香港新冠肺炎疫情放緩，甚至有望「清零」。對於是否有望通關，前香港衛生福利及食物局局長楊永強表示，全球多處仍爆發疫情，通關前題是大部分市民均已接種疫苗，呼籲市民盡快接種，強調疫苗安全。

強制檢測學校｜深水埗崇真、元朗真光幼稚園等8校爆流感強檢停課

【00:01】食物及衞生局昨日公布（21日）的強制檢測公告，有8間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，為謹慎起見，需納入強制檢測公告，包括深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園、元朗朗屏邨中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園，葵涌商場3樓聖公會聖基道幼兒園，以及將軍澳集福路4號港澳信義會小學。

根據公告，任何在5月8日至21日，曾身處上述地點逾2小時的人士，須於5月24日（下周一）或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎．5.21｜豪宅匯璽印傭完檢疫回僱主家確診 外防輸入失效

南昌站豪宅匯璽5A及5B座有居民初步確診 消息：患者為來港印傭

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▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

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▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼