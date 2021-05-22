新冠肺炎．最新｜豪宅匯璽印傭初確診　經外傭強制檢測揪出

本港新冠肺炎疫未止，衞生署昨日（21日）公布新增一宗輸入個案，患者為印尼女傭。昨初步確診少於5宗，南昌站上蓋豪宅匯璽5A及至5B座有居民初步確診，據悉為一名完成檢疫並回到僱主家的印傭，打破連續五日社區零確診局面，她在抵港後26日接受外傭強制檢測證實染疫，其CT值達38，即病毒量很低，並在等待抗體測試結果。若她歸屬本地個案，即意味27日源頭不明個案「清零」斷纜；若印傭有抗體，可能歸類為輸入個案，可保「清零」。

上周六（15日）確診新冠肺炎的4歲男童，入院後對病毒檢測持續呈陰性，亦驗不出抗體，惹假陽性疑雲。政府專家顧問、港大專家袁國勇懷疑，西醫楊超發診所醫護將科興疫苗中已滅活的病毒基因殘餘物，污染給男童的樣本瓶，但不諱言可能性很低。袁傾向相信他早於1月在石硤尾白田邨13座住所染疫。