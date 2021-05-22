電視台陸續轉新發射頻率　李傲然：逾30油尖旺住戶投訴睇唔到電視

撰文： 鄧穎琳 梁煥敏 最後更新日期： 2021-05-22 15:54

為騰出頻譜提供5G流動電訊服務及紓緩擠塞的室內流動電訊熱點等，政府正安排六個數碼電視節目台（港台電視31、32及33；ViuTVsix96、99，以及翡翠台81）遷移發射頻道至500兆赫頻帶，並擬於今年12月1日起全部轉用新發射頻率。 近日接連有多區住戶反映電視接收出現問題，部分人稱重新追台後仍連接不良。油尖旺區議員李傲然今日（22日）回覆《香港01》表示，昨日傍晚起不少當區居民反映電視接收出現問題，至今日中午已有30多人正式求助，涉及至少6幢大廈的住戶。而亦有住戶在李傲然的Facebook上留言，稱追台後只能成功接收當中的5個台。 《香港01》正就事件向通訊辦查詢。

油尖旺區議員李傲然表示，周五（21日）傍晚起開始接到當區居民求助，稱電視接收出現問題，至今日（22日）中午已有30多人正式求助。(資料圖片)

油尖旺區議員李傲然表示，周五（21日）傍晚起開始接到當區居民求助，稱電視接收出現問題，至今日（22日）中午已有30多人正式求助，涉及至少6幢大廈（大角咀中英樓、中原樓、中美樓、萬豪閣，以及萬安街7至９號及11號等），當中萬安街兩幢大廈為三無大廈。

事件在街坊群組引起討論，李傲然稱，港灣豪庭住戶未有受影響，相信非地區性接收問題，正積極聯絡有業主立案法團及物業管理公司的大廈了解情況：「暫時睇唔到通訊局有講過會有咩大工程，街坊就話港台、TVB同Viu都完全收唔到，唔係有雪花，直情係顯示不良訊號，黑畫面！」

至下午約1時許，陸續有街坊反映電視訊號開始恢復。《香港01》正就事件向通訊辦查詢。

據通訊事務管理局辦公室網頁，物業管理公司、業主立案法團等應安排承辦商，在今年11月30日或之前調整公共天線廣播分配系統或大廈內同軸電纜系統，以接收和分配新頻率傳送的電視訊號。而住戶在系統完成調整後，需為其電視機及數碼地面電視接收器材重新搜尋數碼電視節目台。至於村屋、平房及唐樓等多用自設接收天線作電視接收，若12月起未能收看，可重新搜台。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，若同一大廈內多名居民未能接收頻道，大廈管理員或承辦商需重新調整大廈公用天線以協助定位。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

方保僑：若同一大廈多戶收不到 需重調公用天線

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑教路指，市民在電視設定畫面中選擇自動搜台功能，便可重新搜尋大廈可接收的電視頻道；若同一大廈內多名居民未能接收頻道，大廈管理員或承辦商需重新調整大廈公用天線以協助定位。

政府去年11月30日模擬電視廣播終止後，有關發射頻道將停用並遷移至500兆赫頻帶運作。政府解釋，頻道整合後騰出的頻譜，可供包括5G的高增值流動電訊服務之用，提升網絡容量和覆蓋，並紓緩現時港鐵車站等擠塞的室內流動電訊熱點情況。政府計劃年底前指配有關頻譜，支援香港整體電訊和智慧城市發展。