廣州市荔灣區爆疫　港府列中風險地區　5.23起廣東省停用回港易

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-22 18:29

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）表示，因廣洲荔灣區出現個案，廣東省將被納入中風險地區，市民由明日（23日）起不能以「回港易」經廣東省抵港。不過可乘坐飛機經由澳門抵港。 而澳門政府亦於今日中午公布，由今日下午2時起，所有入境前14天內，曾到過廣州市荔灣區的入境人士，須按當局要求在指定地點接受14天醫學觀察。

▼廣州市荔灣區有本地確診▼

張竹君指，除了本港今日增本地個案外，廣洲荔灣區亦出現個案。因此政府將於明日起，將廣東省列入中風險地區。因此市民並不能以「回港易」經廣東省抵港，不過可乘坐飛機經由澳門抵港。她亦指，政制及內地事務局將於稍後公布措施。

早前，安徽省六安市和合肥市爆發新冠肺炎疫情， 政府公布由16日起，所有在入境前14天內曾到過遼寧省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該批旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

值得注意的是，澳門政府已於今日中午12時發布新聞稿，指因應廣東省的疫情變化，由今日（22日）下午2時起，所有入境前14天內，曾到過廣州市荔灣區龍津街道錦龍社區的入境人士，須按當局要求在指定地點接受14天醫學觀察。