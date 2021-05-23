新冠肺炎・最新｜增2宗確診包括何文田伯爵園印傭　零確診斷纜

撰文： 麥凱茵 黃穎津 黃詠榆 王潔恩 鍾妍 勞敏儀 胡家欣 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-23 14:39

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（22日）公布新增一宗確診，為居於深水埗匯璽的29歲印傭。她於4月25日抵港，暫時當作本地個案處理，不過亦可能是輸入個案。另外，一名39歲印傭初步確診，料為本地源頭不明個案，她所住的油麻地寶寧大廈B座，以及何文田伯爵園A、B座須強制檢測。另外張竹君預告少於五宗初步確診，其他為輸入個案。 廣州有一宗本地個案，張竹君一度表示會將廣東省列為中風險地區，將暫停「回港易」，但港府發言人晚上指，並無將廣東列為中風險，回港易安排不變。

【14:40】本港新冠疫苗接種率仍未達兩成，早前有建議降低接種疫苗年齡門檻，而接種率達7成的學校可全面復課並可毋須戴口罩。中大呼吸系統科講座教授許樹昌出席一個網上論壇時表示，不戴口罩「說得太早」，指即使市民完成接種兩劑疫苗並產生足夠抗體，仍應戴口罩，因香港購入的疫苗保護率最高95%，加上脫下口罩後流感等傳染病會再次肆虐，市民或因病徵似新冠肺炎而被送往檢疫。

許樹昌：完成疫苗接種仍應戴口罩 等打完美疫苗不現實

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，接種兩劑疫苗後可不戴口罩，仍說得太早。（資料圖片／李澤彤攝）

【14:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增2宗確診個案，至今本港個案累計11,833宗。新增的個案中一宗為本地個案，另一宗為輸入個案。

該宗源頭不明的本地個案涉及一名39歲女病人（個案編號：11833）。她是一名印尼籍家庭傭工，沒有病徵。她於5月21日遵從強制檢測公告到位於油麻地的社區檢測中心接受檢測，其後確診。換言之，本港維持20多日沒有源頭不明確診個案的紀錄，正式「斷纜」。

至於今日新增的輸入個案，是一名20歲男子，他由美國返港。

【13:50】政府早前宣布，取消要求全港外傭強制接種新冠疫苗安排，但要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測。記者今日（23日）早上到旺角朗豪坊對面的流動檢測站視察，約有十多人排隊，當中大部份為外傭。有外傭認為，今次輪候時間較上一次快，由於平日要照顧僱主家庭，故要在假日檢測；亦有外傭表明，對接種疫苗與否仍「五十五十」，持觀望態度。

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政府改口稱廣東不列中風險 港人昨一度急趕過關 批政府應諗清楚

【13:04】廣州荔灣區早前出現一宗本地新冠肺炎確診個案，香港衞生署昨日（22日）曾因此一度宣布將廣東省列入「中風險地區」，暫停廣東省港人經「回港易」返港。惟政制及內地事務局昨晚又突然改稱「回港易」計劃暫不變。 有經深圳灣口岸回港的市民感到「勞氣」，認為政府宣布新措施時應更深思熟慮。也有市民認為政府將整個廣東省列為「中高風險」地區手法嚴格，可保障安全，亦理解政府臨時「改口」。

【10:26】消息稱，今日新增2宗確診個案，包括居何文田伯爵園39歲印傭，列本地個案，另一宗是輸入個案。

曾浩輝：「蘇州過後無船搭」 疫苗供應緊張或無貨 籲盡早打針

【10:26】政府設立的社區接種中心，提供BioNTech復必泰疫苗的只會運作至9月底。衞生防護中心前總監、疫苗專家委員會成員曾浩輝今早（23日）在電台節目《政好星期天》坦言，市民「蘇州過後無船搭」（編按：應為無艇搭），認為未來多國都會要求有入境人士有疫苗護照，重申全球的疫苗供應緊張，未來香港即使想再訂購疫苗也未必有貨，再次呼籲市民盡早打針，不要在8月才一窩蜂接種。

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衛生署擺烏龍 廣州一宗確診以為全省中風險 港府澄清回港易不變

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