新冠肺炎・最新｜少於五宗初步確診　廣東省回港易安排不變

撰文：麥凱茵黃穎津黃詠榆王潔恩鍾妍勞敏儀胡家欣朱海棋陳淑霞
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本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（22日）公布新增一宗確診，為居於深水埗匯璽的29歲印傭。她於4月25日抵港，暫時當作本地個案處理，不過亦可能是輸入個案。另外，一名39歲印傭初步確診，料為本地源頭不明個案，她所住的油麻地寶寧大廈B座，以及何文田伯爵園A、B座須強制檢測。另外張竹君預告少於五宗初步確診，其他為輸入個案。
廣州有一宗本地個案，張竹君一度表示會將廣東省列為中風險地區，將暫停「回港易」，但港府發言人晚上指，並無將廣東列為中風險，回港易安排不變。
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▼5月22日 九龍塘伯爵街伯爵園需強制檢測▼
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