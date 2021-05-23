新冠肺炎・5.23｜13人昨打疫苗後送院　男子失知覺跌倒傷雙膝及鼻

撰文： 麥凱茵 黃穎津 黃詠榆 王潔恩 鍾妍 勞敏儀 胡家欣 朱海棋 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-23 23:37

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（23日）公布新增2宗確診，包括一名39歲印傭確診，屬於本地源頭不明個案，她所住的油麻地寶寧大廈B座，以及何文田伯爵園A、B座須強制檢測；另一宗是輸入個案。另外，衞生防護中心表示，今日錄得少於5宗初步確診，包括官涌體育館疫苗接種中心一名女護士，另有一名外傭初步確診，並驗出變種病毒株，她與僱主居住的大角咀維港灣第6座需要封區檢測。 廣州有一宗本地個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨一度表示會將廣東省列為中風險地區，將暫停「回港易」，但政制及內地事務局發言人晚上指，並無將廣東列為中風險，回港易安排不變。消息稱，政制局早於張竹君公布前已知悉安排，但沒有阻止。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜13人針後送院 39歲男短暫失去知覺跌倒擦損雙膝、鼻

【21:40】政府公布疫苗接種計劃87日以來，已為市民接種共約2,146,700劑疫苗。當中約1,254,800名市民已接種第一劑疫苗，包括約536,100名接種科興疫苗，約718,700名接種復必泰疫苗。約891,800名市民已接種第二劑疫苗，包括約397,100名接種科興疫苗，約494,700名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有28,800名市民接種了疫苗和約13,700名市民在網上預約接種疫苗。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

【21:30】政府公布昨日有13人接種疫苗後送院，其中12人已經出院，一人留院觀察；當中9人打復必泰、4人打科興疫苗。

一名54歲男子在荃景圍體育館接種第一劑復必泰後，心搏過慢及心跳不規律，經治療後留院觀察；一名39歲男子在元朗體育館接種第二劑復必泰後，短暫失去知覺及跌倒並擦損雙膝和鼻經治療後已經出院；一名29歲女子在界限街體育館接種第一劑復必泰後昏厥，經治療後已經出院。其他不適人士出現暈眩、胸口疼痛、暈眩及胸口不適、心悸、痕癢、突然胸口不適及輕微出汗等。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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維港灣菲傭帶變種病毒 曾往巴基斯坦兩個月 返港住西營盤華美達

【20:10】衞生署衞生防護中心公布，正跟進一宗初步顯示涉及N501Y變異病毒株的初步確診個案。該宗初步確診個案為一名46歲菲律賓籍女子，為家庭傭工。她於今年2月初隨前僱主一家前往巴基斯坦，於4月3日由巴基斯坦返港，於4月3日至23日於西營盤華美達海景酒店進行檢疫。檢疫完成後於4月24日至29日在前僱主位於大王下村31號的住所暫住，其後遷往準僱主位於大角咀維港灣第六座的住所居住。

她於4月28日及5月7日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性，其後遵從強制檢測公告於5月22日到設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心進行檢測，結果呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測初步顯示病人帶有N501Y變異病毒株，但沒有帶有E484K及L452R變異基因，病人亦沒有病徵。

衞生防護中心正跟進上述初步確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，並已安排將病人的密切接觸者送往檢疫中心。

維港灣第6座於5月23日晚上納入「受限區域」，所有住戶都要禁足接受強制檢測。(陳淑霞攝)

【20:00】政府晚上宣布，大角咀維港灣第六座需要封區檢測，所有住戶都要禁足，直至全部人都完成強制檢測。當局表明，由於在上述大廈找到一宗初步確診涉變種病毒個案，感染源頭未明，有需要透過封區檢測找出可能存在的傳播鏈，故大廈已納入「受限區域」。

現場所見，近百名警員突於晚上8時隨警車駛進第6座，並拉起橙帶封鎖大堂前門及後門。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時三十分前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

政府表示，已安排盡快為所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於明日上午約七時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。

據了解，上述個案涉及一名外傭，早前透過強制檢測呈陽性揪出，她於2月8日至4月3日曾身處巴基斯坦。

維港灣第6座突襲封區檢測 大廈有外傭染變種病毒

▼5月23日 60市民烈日下戴口罩參加發呆大賽▼

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港府4月29日將「回港易」計劃由廣東省及澳門，擴展至內地其他省市。（資料圖片）

【19:30】翻查資料，本港入境防控措在安徽省及遼寧省分別爆出5宗及6宗本土個案後，已將兩省列入中風險地區，而非按照內地做法，以爆疫「小區」納入範圍，今次卻罕有將內地一個住宅列入中風險地區。《香港01》向政制及內地事務局查詢如何釐定「中或高風險地區」、計劃暫停的準則等，政府發言人稱，公務員事務局局長聶德權下午已交代，未有補充。

回港易｜評估中風險地區突改變 跟隨內地做法 收窄至社區、大廈

【19:25】廣州市荔灣區一幢大廈有本土確診個案，衞生防護中心昨日（22日）一度將整個廣東省列為中風險地區，6小時後政制及內地事務局大幅度收窄至該幢樓宇範圍，情況相當混亂。

翻查資料，內地的中風險地區評估範圍，早已細分至大廈、社區為單位，上海、甘肅等省市都曾表明，曾在中風險名單上的社區或大廈逗留過人士，一律要隔離14日。

港府列廣東省中風險地區半日即撤回 內地早以社區、大廈評估風險

官涌接種中心一名護士初步確診。(王潔恩攝)

官涌疫苗接種中心護士初步確診 打針市民不擔心：相信科興疫苗

【17:14】衞生防護中心表示，今日（23日）錄得少於5宗初步確診。官涌體育館疫苗接種中心一名女護士為其中一例，該中心醫務總監郭寶賢證實消息，稱護士沒有病徵，是每兩周一次的例行檢測發現中招，最近上班日約上周四（20日）或五（21日）。

郭寶賢稱，護士未接種新冠疫苗，其家人則有打針，接種中心一日會清潔兩次，而護士及市民都有戴口罩、接觸時間短，相信不會有市民被列作密切接觸者，接種中心仍然照常運作。



據了解，另外一名初步確診為抵港外傭，她帶有變種病毒N501Y，屬於英國的變種病毒株。據悉她居於大角咀維港灣，今年2月8日至4月3日曾身處巴基斯坦。

外傭初步確診帶英國變種病毒株 官涌疫苗接種中心女護士中招

▼5月23日錄得破高溫記錄 多區熱辣辣▼

【17:09】本港近期邁向「清零」目標，能夠與內地通關的條件漸成熟，不過周六(22日)卻突然爆出「回港易」計劃禁廣東省參與、但半內即「彈弓手」撤回的尷尬局面。

因應近日廣州荔灣區出現本地確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（22日）下午在疫情記者會公布，將廣東省列為「中風險地區」，身處該省的香港居民不能透過「回港易」免檢疫返港，惟數小時後，政制及內地事務局於晚上發稿改口稱，廣東省未列為「中風險地區」，惹來外界質疑政策混亂。

回港易｜政府禁廣東省半日即彈弓手 消息：政制局下午仍未叫停《香港01》接獲消息稱，張竹君公布新措施前，政制局已知悉衞生署的安排，但數小時後政制局拍板更改決定。據悉政府未來調整內地的疫情風險評估，或會按情況收窄至以「小區」，即使一個小社區有個案，亦未必要令全省「遭殃」。《香港01》正向政制及內地事務局查詢，「回港易」計劃的熔斷機制會否改變。

【15:20】本港今日（23日）再現源頭不明個案，衞生署衞生防護中心公布一名39歲女印傭確診，列為本地源頭不明個案，其CT值少於30(即病毒量較低)，對抗體呈陽性反應。當局指，其11名密切接觸者暫時沒有初步確診，會繼續追蹤其行蹤。

此確診個案為相隔30日後，香港首宗本地源頭不明個案，日前白田邨4歲男童及匯璽印傭個案，政府仍未有斷言為近日感染的本地無源頭個案。

另一宗確診個案為美國輸入個案，5月18日抵港，對N501Y及L452R均呈陰性反應。現時有少於5宗初步確診個案。

增兩宗確診 居伯爵園印傭列源頭不明個案 清零近月紀錄斷纜

39歲印傭確診，其僱主居寶寧大廈B座。（資料圖片/余俊亮攝）

【14:40】本港新冠疫苗接種率仍未達兩成，早前有建議降低接種疫苗年齡門檻，而接種率達7成的學校可全面復課並可毋須戴口罩。中大呼吸系統科講座教授許樹昌出席一個網上論壇時表示，不戴口罩「說得太早」，指即使市民完成接種兩劑疫苗並產生足夠抗體，仍應戴口罩，因香港購入的疫苗保護率最高95%，加上脫下口罩後流感等傳染病會再次肆虐，市民或因病徵似新冠肺炎而被送往檢疫。

許樹昌：完成疫苗接種仍應戴口罩 等打完美疫苗不現實

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，接種兩劑疫苗後可不戴口罩，仍說得太早。（資料圖片／李澤彤攝）

【14:15】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增2宗確診個案，至今本港個案累計11,833宗。新增的個案中一宗為本地個案，另一宗為輸入個案。

該宗源頭不明的本地個案涉及一名39歲女病人（個案編號：11833）。她是一名印尼籍家庭傭工，沒有病徵。她於5月21日遵從強制檢測公告到位於油麻地的社區檢測中心接受檢測，其後確診。換言之，本港維持20多日沒有源頭不明確診個案的紀錄，正式「斷纜」。

至於今日新增的輸入個案，是一名20歲男子，他由美國返港。

【13:50】政府早前宣布，取消要求全港外傭強制接種新冠疫苗安排，但要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測。記者今日（23日）早上到旺角朗豪坊對面的流動檢測站視察，約有十多人排隊，當中大部份為外傭。有外傭認為，今次輪候時間較上一次快，由於平日要照顧僱主家庭，故要在假日檢測；亦有外傭表明，對接種疫苗與否仍「五十五十」，持觀望態度。

強制檢測｜外傭最遲月底要完成 檢測站未見人龍 有人趁假期檢測

政府改口稱廣東不列中風險 港人昨一度急趕過關 批政府應諗清楚

【13:04】廣州荔灣區早前出現一宗本地新冠肺炎確診個案，香港衞生署昨日（22日）曾因此一度宣布將廣東省列入「中風險地區」，暫停廣東省港人經「回港易」返港。惟政制及內地事務局昨晚又突然改稱「回港易」計劃暫不變。 有經深圳灣口岸回港的市民感到「勞氣」，認為政府宣布新措施時應更深思熟慮。也有市民認為政府將整個廣東省列為「中高風險」地區手法嚴格，可保障安全，亦理解政府臨時「改口」。

【10:26】消息稱，今日新增2宗確診個案，包括居何文田伯爵園39歲印傭，列本地個案，另一宗是輸入個案。

曾浩輝：「蘇州過後無船搭」 疫苗供應緊張或無貨 籲盡早打針

【10:26】政府設立的社區接種中心，提供BioNTech復必泰疫苗的只會運作至9月底。衞生防護中心前總監、疫苗專家委員會成員曾浩輝今早（23日）在電台節目《政好星期天》坦言，市民「蘇州過後無船搭」（編按：應為無艇搭），認為未來多國都會要求有入境人士有疫苗護照，重申全球的疫苗供應緊張，未來香港即使想再訂購疫苗也未必有貨，再次呼籲市民盡早打針，不要在8月才一窩蜂接種。

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▼5月22日 九龍塘伯爵街伯爵園需強制檢測▼

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