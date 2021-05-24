新冠肺炎．最新｜官涌女護士樣本疑被污染　病毒株非社區流行病毒

撰文： 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 鄭翠碧 黃金棋 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 黃詠榆 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-24 18:09

本港今日（24日）錄得一宗確診，為一名46歲、帶有變種病毒的菲律賓女傭，個案編號為#11834。她今年2月至4月底都在巴基斯坦，回港後入住曾經發生空氣傳播的檢疫酒店西營盤華美達海景酒店，之後到新僱主家庭履新，並做檢測發現染疫。當局昨晚圍封位於奧運站上蓋的維港灣6座檢測。該名女傭的抗體測試為陽性，當局將研究會否將此個案列為輸入個案，惟暫時仍會列為本地無源頭個案。今日的初步確診個案少於5宗。 另外，之前公布的官涌護士仍然屬初步陽性個案。由於該名護士的病毒經衛生防護中心化驗所驗出為「D614D」病毒株，並非現時在社區傳播的「D614G」病毒株，懷疑樣本被環境污染。因此暫時不會將該名護士當作確診個案，要等待全基因排序後再決定。

兩人化驗結果不確定需覆檢 涉馬鞍山菲傭、巴基斯坦裔地盤工

【17:25】新冠肺炎疫情持續，本港今天（24日）新增一宗確診個案，另外有兩宗檢測結果屬於「不確定」、CT值高（即病毒量少）的個案，這兩宗個案仍需覆檢去確定是否受感染。

這兩宗個案分別是一名菲傭和一名巴基斯坦裔地盤工，其中菲傭在3月下旬由菲律賓回港，住在馬鞍山大洞禾寮村，她曾與一名任職外傭的親戚會面，並在馬鞍山海典居聚會。而巴基斯坦裔地盤工就在3月中旬由巴基斯坦返港，住在葵涌石籬二邨石華樓。

官涌護士驗出D614D病毒株 張竹君：與科興疫苗吻合或樣本受污染

【17:13】一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步陽性，有專家估計，有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，該名女護士帶有「D614D」病毒株，與該中心提供的科興疫苗使用的病毒株吻合，而並非社區的「D614G」，懷疑因環境污染令其檢測採集的鼻腔樣本受污染，惟須待全基因排序作進一步確定，個案暫時仍會列為被步確診個案。

維港灣變種病毒菲傭抗體陽性 曾去環球大廈、中環海濱長廊要強檢

【17:07】衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增一宗確診個案，是周日(23日)公布帶有N501Y變種病毒的初步確診46歲女菲傭，已正式成為確診個案（編號：11834）。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，她入院後再採集樣本，病毒檢測呈陰性，體內亦有抗體，會再研究個案或列作輸入個案。



該外傭照顧僱主的兩名小朋友，分別就讀民生書院幼稚園及優才楊殷有娣書院小學部，兩間學校要先停課，有待小朋友樣本呈陰性後才復課，但小朋友要繼續隔離檢疫。此外，該外傭近日曾到過中環海濱長廊及環球大廈商場匯錢，同日到訪者要接受強制檢測。

【16:32】衛生署衛生防護中心公布，今新增1宗確診個案，為染有N501Y變異病毒株的46歲菲律賓籍女傭，個案編號為#11834，將研究會否列此患者為輸入個案。

另外，張竹君表示，之前公布的官涌護士仍然屬初步陽性個案。由於該名護士的病毒經衛生防護中心化驗所驗出為「D614D」病毒株，並非現時在社區有的「D614G」病毒株。因此暫時不會將該名護士當作確診個案，要等待全基因排序後再決定。

張竹君續稱，內地仍有類似案例，指醫護人員在接種中心抽針時、擠出疫苗時，有機會污染環境桌子、椅、手柄，但這些病毒是經過滅活處理，不具有傳播風險，但仍有機會在檢測時測試得到。

官涌接種中心要求所有員工一個月內打齊針 郭寶賢：料近半已接種

【13:45】一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診，中心醫務總監郭寶賢今日（24日）回覆《香港01》查詢時表示，估計中心一半員工已打針，將因應事件，要求餘下未打針的員工，在一個月內完成接種，並已收緊常規檢測至一周一檢。



對於有專家估計，有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」，郭認為不能排除相關可能性，但直言「機會率唔係相當高」。

官涌女護士初確診 接種中心今如常運作 市民倡工作人員考慮打針

【13:23】新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（23日）公布，官涌體育館疫苗接種中心一名負責打針的女護士初步確診，她有定期檢測，未有接種疫苗。



官涌接種中心今早（24日）如常運作，不少市民知悉事件大感驚訝，有市民指中心具有風險，工作人員每日接觸不少人士，建議他們考慮接種疫苗，但相信今次事件影響不大，如最終證實確診，或有需要先關閉中心大消毒。

初步確診菲傭僱主幼兒 就讀民生書院幼稚園、優才書院小學須停課

【12:01】民生書院幼稚園今早向家長發通告，稱接獲一位K1家長通知，其家傭昨晚（23日）確診新冠肺炎，幼兒及家人均已列為密切接觸者，需要隔離檢疫。該幼稚園須立即再徹底消毒，並暫停面授課直至另行通知。



據了解，帶有英國變種病毒、初步確診的46歲菲傭，其家居接觸者包括兩名兒童，一人就讀民生書院幼稚園，另一人就讀優才楊殷有娣書院小學部。而優才書院小學部的旺角校舍今日（24日）停課一天。據了解，今天將設疫情記者會。

賞你遊香港│第二輪名額增至兩萬個 190個行程可選 最快6月出團

【11:59】旅發局今日（24日）公布推出第二輪「賞你遊香港」，名額增至兩萬個，行程由早前的100個增至190個。市民只要持有於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元的機印收據便可以參加計劃，最快可於6月出團。

【11:35】本港社區再現新冠肺炎變種病毒，一名46歲菲傭感染N501Y變異病毒，潛伏期間曾居於僱主於大角咀維港灣第6座的住所，該大廈昨（23日）晚須封區檢測。政府宣布，今（24日）早已完成強制檢測行動，沒發現確診個案，其後抽檢380人，沒有人未檢測，受限區域今早9時半解封。



政府提醒，約40戶未有應門的居民，在看到告示後要盡快聯絡政府進行檢查。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

全港學校恢復半日面授 小六生畢業前見同學感高興：想盡情傾計

【11:34】本港疫情回穩，全港中小學及幼稚園今日起恢復全日面授。有六年級小學生表示，上網課時感到孤單，慶幸畢業前可與同學見面，希望可以盡情聚舊，「傾計、玩下、聯絡感情。」



對於有專家提出全校有約七成人打針，可全面恢復面授。張勇邦指，明白將復課與打掛鈎是出於安全考慮，但從實際操作上，應思考是鼓勵或是強制性質較好，「學校係教育地方，用講道理方式處理會好。」

+ 7 + 7 + 7

梁子超：疫苗或污染環境 不排除官涌疫苗接種中心女護士假陽性

【10:21】衞生防護中心公布，一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（24日）認為，由於該護士及接種疫苗市民均戴上口罩，應無太大飛沫傳播風險；加上該護士亦戴上手套，認為曾到官涌體育館疫苗接種中心的市民不用特別擔心。



梁子超指，由於科興疫苗屬滅活疫苗，病毒雖失效但裡面的核酸仍有可能檢測到。他指有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」，認為可透過快速篩檢或基因排序以確定是否染疫。

專家估計確診印傭及初步確診菲傭 均為復陽個案 來港前已感染

【09:27】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（23日）衞生署衞生防護中心公布一名39歲女印傭確診，列為本地源頭不明個案；另有一名菲律賓女傭初步確診，更驗出帶有變種病毒株。呼吸系統專科醫生梁子超今日（24日）估計，兩名外傭均是復陽個案，因兩人亦驗出有抗體，或來港前已感染。



對於初步確診菲傭帶有變種病毒株，梁子超指出由於她僅帶N501Y變種病毒株，估計與早前流入社區的印度男群組無關。

強制檢測大廈｜4地方納入強制檢測 馬鞍山錦禧苑錦榮閣上榜

【07:04】政府今日（24日）清晨發聲明，指已完成大角咀維港灣第六座強制檢測行動，並無發現確診個案。

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告刊，一共有四個地方，涉及初步確診的大角咀維港灣6座菲傭及官涌疫苗接種中心的女護士。

任何在5月9日或5月16日兩個星期日曾身處龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），以及任何在5月16日曾身處中環環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。受檢人士若5月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，任何在5月10日至23日期間曾身處馬鞍山恆康街6號錦禧苑錦榮閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），以及任何在5月14日或5月21日曾身處尖沙咀中間道15號H Zentre 11樓尚至醫療中心的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。受檢人士若5月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月23日 60市民烈日下戴口罩參加發呆大賽▼

+ 10 + 10 + 10

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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