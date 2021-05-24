新冠肺炎．最新｜政府公布跟衞健委中風險及高風險名單禁用回港易

撰文： 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 鄭翠碧 黃金棋 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 黃詠榆 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-24 23:46

本港今日（24日）錄得一宗確診，為一名46歲、帶有變種病毒的菲律賓女傭，個案編號為#11834。她今年2月至4月底都在巴基斯坦，回港後入住曾經發生空氣傳播的檢疫酒店西營盤華美達海景酒店，之後到新僱主家庭履新，並做檢測發現染疫。當局昨晚圍封位於奧運站上蓋的維港灣6座檢測。該名女傭的抗體測試為陽性，當局將研究會否將此個案列為輸入個案，惟暫時仍會列為本地無源頭個案。今日的初步確診個案少於5宗。 另外，之前公布的官涌護士仍然屬初步陽性個案。由於該名護士的病毒經衛生防護中心化驗所驗出為「D614D」病毒株，並非現時在社區傳播的「D614G」病毒株，反而與科興疫苗使用的病毒株吻合，懷疑樣本被環境污染。因此暫時不會將該名護士當作確診個案，要等待全基因排序後再決定。

【23:10】廣州一小區一名婦人確診，衞生署上周六（22日）一度宣布暫停全廣東來港「回港易」計劃，其後政制及內地事務局晚上宣告撤回限制，被批「彈出彈入」。政府今晚宣布，由明日（25日）起，港府會採用國家衞生健康委員會就內地各地疫情風險等級所公布的名單，上載內地屬「中風險」或「高風險」地區的名單到回港易計劃專題網站。在抵港當天及之前14天，曾逗留回港易計劃專題網站名單所載的內地「中風險」或「高風險」地區的香港居民，將不可按回港易計劃豁免接受強制檢疫入境香港。

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7人周日打新冠疫苗後送院 中年男子短暫失去知覺 婦人短暫昏厥

【22:15】政府公布昨日有七宗接種新冠疫苗後送院個案，其中五人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。當中6人打復必泰疫苗、1人打科興疫苗。

一名45歲婦人在元朗體育館接種第一劑復必泰後胸口痛及心悸，經治療後留院觀察。一名42歲婦人在聖保祿醫院接種第一劑復必泰後短暫昏厥，一名49歲男子在曉光街體育館第一劑復必泰後短暫失去知覺，二人經治療後已經出院。其他四人出現暈眩、胸口不適或兩邊上肢皮疹。

政府指疫苗接種88日以來，已為市民接種共約2,175,000劑疫苗。當中約1,267,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約542,000名接種科興疫苗，約725,400名接種復必泰疫苗；約907,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約401,300名接種科興疫苗，約506,200名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有28,300名市民接種了疫苗和約15,900名市民在網上預約接種疫苗。

外傭強制檢測｜第二輪暫有22萬人已採樣 揪出兩外傭確診

【21:51】本港37萬名外傭最遲須在下周日（30日），接受第二輪新冠病毒強制檢測。食物及衞生局稱截至昨日（23日）有22萬名外傭已經採樣、3.8萬人預約檢測、6.5萬人接種疫苗。第二輪強制檢測展開以來，暫時揪出兩名外傭確診，包括今日確診帶有變種病毒的菲傭。

兩人化驗結果不確定需覆檢 涉馬鞍山菲傭、巴基斯坦裔地盤工

【17:25】新冠肺炎疫情持續，本港今天（24日）新增一宗確診個案，另外有兩宗檢測結果屬於「不確定」、CT值高（即病毒量少）的個案，這兩宗個案仍需覆檢去確定是否受感染。

這兩宗個案分別是一名菲傭和一名巴基斯坦裔地盤工，其中菲傭在3月下旬由菲律賓回港，住在馬鞍山大洞禾寮村，她曾與一名任職外傭的親戚會面，並在馬鞍山海典居聚會。而巴基斯坦裔地盤工就在3月中旬由巴基斯坦返港，住在葵涌石籬二邨石華樓。

19歲香港少女深圳隔離期間確診 驗出有抗體 一周三個案輸內地

官涌護士驗出D614D病毒株 張竹君：與科興疫苗吻合或樣本受污染

【17:13】一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步陽性，有專家估計，有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）表示，該名女護士帶有「D614D」病毒株，與該中心提供的科興疫苗使用的病毒株吻合，而並非社區的「D614G」，懷疑因環境污染令其檢測採集的鼻腔樣本受污染，惟須待全基因排序作進一步確定，個案暫時仍會列為被步確診個案。

染變種病毒菲傭 曾訪中環環球大廈商場匯錢 店員：擔心中招

維港灣變種病毒菲傭抗體陽性 曾去環球大廈、中環海濱長廊要強檢

【17:07】衞生防護中心公布，本港今日（24日）新增一宗確診個案，是周日(23日)公布帶有N501Y變種病毒的初步確診46歲女菲傭，已正式成為確診個案（編號：11834）。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，她入院後再採集樣本，病毒檢測呈陰性，體內亦有抗體，會再研究個案或列作輸入個案。



該外傭照顧僱主的兩名小朋友，分別就讀民生書院幼稚園及優才楊殷有娣書院小學部，兩間學校要先停課，有待小朋友樣本呈陰性後才復課，但小朋友要繼續隔離檢疫。此外，該外傭近日曾到過中環海濱長廊及環球大廈商場匯錢，同日到訪者要接受強制檢測。

【16:32】衛生署衛生防護中心公布，今新增1宗確診個案，為染有N501Y變異病毒株的46歲菲律賓籍女傭，個案編號為#11834，將研究會否列此患者為輸入個案。

另外，張竹君表示，之前公布的官涌護士仍然屬初步陽性個案。由於該名護士的病毒經衛生防護中心化驗所驗出為「D614D」病毒株，並非現時在社區有的「D614G」病毒株。因此暫時不會將該名護士當作確診個案，要等待全基因排序後再決定。

張竹君續稱，內地仍有類似案例，指醫護人員在接種中心抽針時、擠出疫苗時，有機會污染環境桌子、椅、手柄，但這些病毒是經過滅活處理，不具有傳播風險，但仍有機會在檢測時測試得到。

官涌接種中心要求所有員工一個月內打齊針 郭寶賢：料近半已接種

【13:45】一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診，中心醫務總監郭寶賢今日（24日）回覆《香港01》查詢時表示，估計中心一半員工已打針，將因應事件，要求餘下未打針的員工，在一個月內完成接種，並已收緊常規檢測至一周一檢。



對於有專家估計，有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」，郭認為不能排除相關可能性，但直言「機會率唔係相當高」。

官涌女護士初確診 接種中心今如常運作 市民倡工作人員考慮打針

【13:23】新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日（23日）公布，官涌體育館疫苗接種中心一名負責打針的女護士初步確診，她有定期檢測，未有接種疫苗。



官涌接種中心今早（24日）如常運作，不少市民知悉事件大感驚訝，有市民指中心具有風險，工作人員每日接觸不少人士，建議他們考慮接種疫苗，但相信今次事件影響不大，如最終證實確診，或有需要先關閉中心大消毒。

初步確診菲傭僱主幼兒 就讀民生書院幼稚園、優才書院小學須停課

【12:01】民生書院幼稚園今早向家長發通告，稱接獲一位K1家長通知，其家傭昨晚（23日）確診新冠肺炎，幼兒及家人均已列為密切接觸者，需要隔離檢疫。該幼稚園須立即再徹底消毒，並暫停面授課直至另行通知。



據了解，帶有英國變種病毒、初步確診的46歲菲傭，其家居接觸者包括兩名兒童，一人就讀民生書院幼稚園，另一人就讀優才楊殷有娣書院小學部。而優才書院小學部的旺角校舍今日（24日）停課一天。據了解，今天將設疫情記者會。

賞你遊香港│第二輪名額增至兩萬個 190個行程可選 最快6月出團

【11:59】旅發局今日（24日）公布推出第二輪「賞你遊香港」，名額增至兩萬個，行程由早前的100個增至190個。市民只要持有於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元的機印收據便可以參加計劃，最快可於6月出團。

【11:35】本港社區再現新冠肺炎變種病毒，一名46歲菲傭感染N501Y變異病毒，潛伏期間曾居於僱主於大角咀維港灣第6座的住所，該大廈昨（23日）晚須封區檢測。政府宣布，今（24日）早已完成強制檢測行動，沒發現確診個案，其後抽檢380人，沒有人未檢測，受限區域今早9時半解封。



政府提醒，約40戶未有應門的居民，在看到告示後要盡快聯絡政府進行檢查。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

全港學校恢復半日面授 小六生畢業前見同學感高興：想盡情傾計

【11:34】本港疫情回穩，全港中小學及幼稚園今日起恢復全日面授。有六年級小學生表示，上網課時感到孤單，慶幸畢業前可與同學見面，希望可以盡情聚舊，「傾計、玩下、聯絡感情。」



對於有專家提出全校有約七成人打針，可全面恢復面授。張勇邦指，明白將復課與打掛鈎是出於安全考慮，但從實際操作上，應思考是鼓勵或是強制性質較好，「學校係教育地方，用講道理方式處理會好。」

+ 7 + 7 + 7

梁子超：疫苗或污染環境 不排除官涌疫苗接種中心女護士假陽性

【10:21】衞生防護中心公布，一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診。呼吸系統專科醫生梁子超今日（24日）認為，由於該護士及接種疫苗市民均戴上口罩，應無太大飛沫傳播風險；加上該護士亦戴上手套，認為曾到官涌體育館疫苗接種中心的市民不用特別擔心。



梁子超指，由於科興疫苗屬滅活疫苗，病毒雖失效但裡面的核酸仍有可能檢測到。他指有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」，認為可透過快速篩檢或基因排序以確定是否染疫。

專家估計確診印傭及初步確診菲傭 均為復陽個案 來港前已感染

【09:27】本港新冠肺炎疫情反覆，昨日（23日）衞生署衞生防護中心公布一名39歲女印傭確診，列為本地源頭不明個案；另有一名菲律賓女傭初步確診，更驗出帶有變種病毒株。呼吸系統專科醫生梁子超今日（24日）估計，兩名外傭均是復陽個案，因兩人亦驗出有抗體，或來港前已感染。



對於初步確診菲傭帶有變種病毒株，梁子超指出由於她僅帶N501Y變種病毒株，估計與早前流入社區的印度男群組無關。

強制檢測大廈｜4地方納入強制檢測 馬鞍山錦禧苑錦榮閣上榜

【07:04】政府今日（24日）清晨發聲明，指已完成大角咀維港灣第六座強制檢測行動，並無發現確診個案。

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告刊，一共有四個地方，涉及初步確診的大角咀維港灣6座菲傭及官涌疫苗接種中心的女護士。

任何在5月9日或5月16日兩個星期日曾身處龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），以及任何在5月16日曾身處中環環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。受檢人士若5月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，任何在5月10日至23日期間曾身處馬鞍山恆康街6號錦禧苑錦榮閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），以及任何在5月14日或5月21日曾身處尖沙咀中間道15號H Zentre 11樓尚至醫療中心的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。受檢人士若5月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月23日 60市民烈日下戴口罩參加發呆大賽▼

+ 10 + 10 + 10

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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