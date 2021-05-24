新冠肺炎．最新｜維港灣完成強檢零確診　官涌接種中心護士染疫

撰文： 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 鄭翠碧 黃金棋 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 黃詠榆 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-24 07:20

本港昨日（23日）錄得兩宗確診，另有少於5宗初步確診，包括一名帶有變種病毒的菲律賓女傭，她今年2月至4月底都在巴基斯坦，回港後入住曾經發生空氣傳播的檢疫酒店西營盤華美達海景酒店，之後到新僱主家庭履新，並做檢測發現染疫。當局昨晚圍封位於奧運站上蓋的維港灣6座檢測。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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強制檢測大廈｜4地方納入強制檢測 馬鞍山錦禧苑錦榮閣上榜

【07:04】政府今日（24日）清晨發聲明，指已完成大角咀維港灣第六座強制檢測行動，並無發現確診個案。

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告刊，一共有四個地方，涉及初步確診的大角咀維港灣6座菲傭及官涌疫苗接種中心的女護士。

任何在5月9日或5月16日兩個星期日曾身處龍和道中西區海濱長廊-中環段（不包括添馬公園）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），以及任何在5月16日曾身處中環環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。受檢人士若5月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另外，任何在5月10日至23日期間曾身處馬鞍山恆康街6號錦禧苑錦榮閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），以及任何在5月14日或5月21日曾身處尖沙咀中間道15號H Zentre 11樓尚至醫療中心的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月26日或之前接受檢測。受檢人士若5月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月23日 60市民烈日下戴口罩參加發呆大賽▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎・5.23｜印傭離酒店回社區後確診 維港灣菲傭染變種病毒

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