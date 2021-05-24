青年認8.31半周年示威參與暴動　曾代表香港參加卡巴廸賽　囚34月

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-24 12:01

太子站8.31事件發生後半年，有示威者在旺角一帶聚集堵路，一名警員因停下檢查裝備而「落單」遭人圍毆，19歲青年認曾向該警擲水樽及竹枝，早前承認暴動罪，案件今（24日）在區域法院判刑，被告求情時稱患亞氏保加症，但在運動上表現卓越，並曾代表香港參加卡巴廸比賽。法官姚勳智指案件十分嚴重，本應以5年監禁為量刑起點；考慮到被告並非領導者及認罪等，判他入獄2年10個月。

被告鈕卓暉，現已20歲，中東籍學生，被控在去年2月29日，在旺角西洋菜南街近鼓油街一帶參與暴動。他原本另被控襲警罪，但獲留在法庭存檔，不予起訴。

氣憤下作了錯誤判斷

辯方求情時指，被告患有亞氏保加症，令其學習上有困難，但被告依然保持積極努力，在運動上獲得卓越成果，更曾代表香港出席國際卡巴廸比賽，此次犯案全因一時氣憤而作出錯誤判斷才會做錯事，又指被告當時只是想趕走警員，沒有預謀傷害他。辯方又指，被告本性善良，因此案已經被還押一年多，已經得到深刻教訓，可幸沒有對警員造成任何傷害，故求法庭輕判。

曾3次向警扔雜物

法官姚勳智判刑時指，案情指被告當時夥同十多人圍住一名警員襲擊，被告也曾3次向警員扔雜物，若非警員及時逃至其他警員處，後果不堪設想，故本應以5年或以上監禁作為量刑起點；考慮到被告並無案底和其病情，加上被告亦非當日暴動的帶領者，故將量刑起點降為4年3個月；因應被告認罪，姚官將其刑期扣減三分之一，最終判處被告監禁2年10個月。

被圍毆警員曾一度擎槍

案情指，去年2月29日大批人響應「太子站襲擊事件6個月紀念」，在旺角及太子多處集結。涉事警員在現場便衣執勤，當與同袍在彌敦道與山東街交界追捕堵路人士時，有人謊稱警員掉了裝備，該警員停下檢查隨身物品，但卻「落單」，並被示威者圍攏及拳打腳踢，亦有人向他擲雜物，警員一度擎槍自衛。

警員把握人群散開空檔沿西洋菜街逃往鼓油街，並再擎槍自衛，但人群繼續威嚇及辱罵他，警員趁機逃去，但包括被告在內的市民向警員擲水樽，被告亦曾兩度拾竹枝試圖扔向警員，在他第二次拾竹時，遭另一警員制服。

卡巴廸是孟加拉國技

被告求情時稱有參與的卡巴迪（Kabaddi）比賽，是一種接觸性運動，由兩隊進行，每一隊有七個人。運動的目的是讓進攻隊的一名隊員在一定的時間內，進入防守隊的半場內，攻擊者在不被防守者抓到的前提下，要設法觸及防守隊員，再跑回進攻隊的半場。若攻擊者有觸及防守隊員，攻擊者得分，若防守隊有抓到攻擊者，防守隊得分。這運動在印度及亞洲不少地方都十分流行，更是孟加拉的國技，20世紀為競技式運動。

案件編號：DCCC 602/2020