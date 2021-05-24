10.1集結．求情｜李卓人稱選擇活在真相　梁國雄坦然面對崎嶇前路

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-24 12:59

包括黎智英、何俊仁等10名泛民人士，承認前年10月1日組織未經批准集結等罪，今（24日）在區域法院求情。李卓人在求情信稱選擇活在真相，認為愛國的定義是愛人民，國家機構是用來保障人民的自由及尊嚴，而並非操控人民的意志。另外，梁國雄在其撰寫的求情信亦稱，他既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，但再強調當日只是利用《基本法》賦予他的權利表達政見。各被告的求情繼續進行中。

10名被告：陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。十名被告全部承認組織未經批准集結，另有4名被告承認煽惑，及2名被告承認參與未經批准集結罪。所有被告現正還押候判。

各被告的認罪情況。(詳看下圖)

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李卓人何秀蘭沒有鼓勵群眾使用暴力

李卓人及何秀蘭的代表大狀陳詞指，二人均不支持暴力，當日也沒有鼓勵群眾使用暴力，何秀蘭更是「和理非」，即使李卓人當天曾說「要繼續抗爭」，但並非呼籲示威者用暴力解決問題，正如他在案中的記者會提到，他只是呼籲市民行使和平集會權。

何秀蘭及李卓人求情稱兩人均不支持暴力，亦沒有鼓催示威者使用暴力。(資料圖片)

李卓人認為愛國是要愛人民

李卓人在求情信提到，若果愛國便等於愛共產黨，事情會容易得多，因為共產黨需要的是絕對服從，但他選擇活在真相，堅持己見，他認為愛國的定義是愛人民，國家機構是用來保障人民的自由及尊嚴，而並非操控人民的意志，而這是他選擇的民主道路，他一直堅持的初衷。

李卓人認為愛國定義是愛人民，國家機構應保障人民的尊嚴與自由。(資料圖片)

梁一直為草根弱勢及長者發聲

梁國雄的大狀則透露，梁患有冠心病，心血管出現阻塞，其情況自還柙之後變差。大狀又呈上多封求情信，信中指梁多年來一直為草根階層、弱勢、長者爭取權益，亦提及他將大部份收入捐出支持社會民主。大狀強調，梁並不支持暴力，是一個「和理非」，直指案中沒證據顯示，遊行後兩小時發生的暴力事件與梁及其他被告有關。

堅稱利用賦予權力表達政見

大狀也在庭上讀出梁親撰的信件，梁在信中表示他認罪，但不認錯，無愧於心，當日遊行只是運用《基本法》賦予的權利表達政見，何錯之有？若果他們須為此愧疚，則所有曾經參加過 2019年三次百萬人遊行的民眾，豈非也須深切悔悟？

梁國雄在求情信寫道：既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑。(資料圖片)

選擇抗命之途 坦然面對崎嶇前路

他解釋不向警方申請而發起遊行，是要抗議當局接連無理禁制「民間人權陣線」主辦的同類活動，直言明知會被政治檢控，但仍不惜以身試法，薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務，他指發起「十一大遊行」不但問心無愧，簡直義不容辭，與群眾共同進退，自然是應有之義。他最後在信中表示，既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑，並引述文化先驅陳獨秀的對聯「行無愧怍心常坦，身處艱難氣若虹」作結。

案件編號：DCCC 534/2020

2019年10月1日，10名被告帶令隊頭在銅鑼灣遊行。(詳看下圖)