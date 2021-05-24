花旗調查揭疫下港人月均消費減4600元　料今年簽帳額有雙位數增長

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-24 15:47

本港新冠肺炎疫情持續一年多，大部份人消費習慣亦因此有改變。花旗銀行進行疫情前後消費模式調查報告，發現近50%受訪市民去年的每月開支減少，整體受訪者每月開支的減幅為13%。另外，只有22%受訪者指疫情結束後，消費與疫情前相比變得更加寬鬆，而年輕人組別疫後消費態度在三個組別中是最寬鬆。 花旗銀行又指，該行今年首季本地簽帳額比去年同期有單位數增長，而網上零售升幅更明顯，比去年同期上升10%。該銀行預計，今年全年簽帳額比去年有雙位數增長，認為「經濟動力同消費信心都返嚟」。

香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康今日（24日）表示，該銀行今年首季本地簽帳額錄得單位數升幅，海外消費仍受疫情影響；而首季申請信用卡的新客戶亦按年升逾50%。他又指去年較受疫情影響的類別，如餐飲亦明顯重拾動力，認為反映經濟動力恢復。

李預期今年全年簽帳額可達雙位數升幅，主要來自網上零售，以及下半年海外消費有望逐步復蘇。對於政府將推出電子消費券，他回應稱暫時未有太多詳情，會密切留意。而該銀行希望讓客戶靈活使用消費券外，亦會帶來優惠。

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另外，花旗銀行今年3月於網上進行調查，訪問超過1,202名年齡介乎21至60歲的香港居民，收入為每月12,000元或以上，了解新冠肺炎疫情對香港市民的消費模式與生活態度帶來的長遠轉變。調查發現，48%受訪市民去年減少消費，整體每月平均減少4,600元，減幅為31%。

在日常支出方面，分別有43%及36%的受訪者表示增加外賣及家庭烹飪食材的開支，其次包括家庭娛樂及保健食品等；至於減少、甚或是零開支的項目則包括外遊、高檔品牌用品及公共交通等。

調查又詢問疫情後受訪者的消費態度，44%受訪者表示即使疫情結束後，購買非必需品時會先仔細考慮；只有22%受訪者認為疫情結束後，消費與疫情前相比變得更加寬鬆，只要喜歡並能夠負擔的就購買。以消費者組別比較，年輕人士消費態度較家長及中產人士為寬鬆，29%年輕人組別受訪者指喜歡並能夠負擔的就購買，比其他組別高。