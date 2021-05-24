居屋2020｜山麗苑位置偏僻　入場價最低116萬　部份單位享墳景

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-24 17:40

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共逾7000個單位，即將在下周一（31日）進入揀樓程序。 山麗苑是今期居屋伙數最多屋苑，但位置較偏遠，故售價相對較低，最貴單位亦不過260萬元，入場價低至116.6萬元，最低呎價只須約4,100元。不過，山麗苑亦設有不少開放式單位，相信難以分間房間，而附近亦有數個認可殯葬區及零散山墳，料部份單位或望到墳景。

粉嶺皇后山山麗苑環境清幽，附近發展較低密度，四周亦有綠地及高山，景色開揚。（資料圖片）

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山麗苑共設6座，分為A至F座，可提供3,222伙，是今期居屋規模最大的屋苑。該屋苑遠離粉嶺市中心，位置偏僻，目前有小巴線或巴士路線途經，可來往上水或粉嶺港鐵站，但勝在環境清幽，料大部份單位的景色開揚。

此外，地盤另一面亦正興建七座公屋，規模龐大，料所有工程竣工後，可供約3.4萬人入住。

即睇山麗苑各單位售價：

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多開放式單位

山麗苑設有不少開放式單位，其客廳屬長條形，料較難分間出房間，否則容易變成「黑廳」，例如A座的1室及2室；B座的1室、2室、3室、6室、7室及9室；C座的1室、2室、3室、4室；D座的1至4室；E座的13至16室；F座7至10室。

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最平售116萬元

山麗苑最平單位只售116.6萬元，位於粉嶺山麗苑的B座1樓9室，單位實用面積279呎，呎價低至4,182元，亦是山麗苑呎價最低的單位，但單位屬於開放式設計，料難以分間房間，亦對正露天上落客貨停車位，有機會受噪音影響。

最貴售258萬元 料可間一至兩房

至於最貴單位，則位於B座36樓4室和5室，同售258.6萬元，實用面積451呎，呎價5,735元，料可分間成一至兩房，屬「開門見廁」設計。