居屋2020｜彩禾苑即買即住設兩廁大單位　最貴索價463萬可間三房

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-24 19:33

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共逾7000個單位，並即將在下周一（31日）進入揀樓程序，今日(24日)上載價單。 火炭彩禾苑面積394至614平方呎，部份單位更能分間成三房，且設有套廁，間隔相對實用，其中屋苑的最貴單位便設有兩廁一廚。不過，彩禾苑屬單幢式設計，除了管理費可能較貴外，屋苑亦位處邊陲山坡上，業主同時要負責斜坡保養及維修費。

彩禾苑的關鍵日期已過，料揀樓後買家可望「即買即住」。（盧翊銘攝）

彩禾苑屬單幢式居屋，鄰近火炭工業區，共提供806伙，預計關鍵日期為去年8月31日，料項目能以現樓發售，揀樓後買家可望「即買即住」。

彩禾苑提供的單位較大，面積介乎394至614呎，料所有單位分間可成1至3房單位。

即睇彩禾苑各單位售價：

+ 76 + 76 + 76

最貴單位屬兩廁大單位

彩禾苑最貴單位位於39樓11室，實用面積達607呎，售價465.3萬元， 呎價7,667元。單位設有兩廁一廚，料可分間成三房，其中一個廁所可成為套廁。

至於最平單位則位於2樓2室，售價241.2萬元，呎價5,957元，實用面積405呎，料能分間成一房。不過，單位地下設有廢物收集站、垃圾及物料回收房，故有機會受異味或噪音影響。

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須分擔斜坡保養及維修費

值得留意是，彩禾苑位處於邊陲山坡上，雖然不少單位可享遼寬山景，但屋苑範圍有多個斜坡，業主須分擔斜坡保養及維修費，加上彩禾苑屬單幢式設計，故管理費一般較貴。

此外，附近山坡一帶為認可殯葬區，四周亦有零散山墳，故部份單位或會望墳。