新冠肺炎．最新｜初確診馬鞍山菲傭及巴裔地盤工人覆檢料今有結果

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 麥凱茵 黃詠榆 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-25 07:00

本港昨(24日)新增1宗確診，涉及一名帶有N501Y變種病毒株的46歲菲傭，當局前晚已圍封其與僱主同住居所維港灣6座強檢，衞生防護中心指或有機會屬海外輸入，惟暫時仍會列為本地無源頭個案。初步確診方面，截至昨日止，暫少於5宗，另有兩宗不確定個案。 現行社交距離措施將於明(26日)屆滿，暫未知港府會否進一步延長或再作調整變動。

▼5月24日起各級學校可全面半日面授▼

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3名確診外傭居西九龍 區內有隱形傳播？專家：相信來港前已感染

【08:00】本港疫情反覆，近日更接連出現3宗外傭確診個案，無獨有偶，患者更集中居於西九龍一帶，包括南昌站匯璽、油麻地寶寧大廈B座及大角咀奧運站維港灣6座。



以地域表徵所見，3位外傭的居住範圍接近，存有隱形傳播鏈的隱憂，不過，眾人行蹤並無交疊，另當局公布指，其中兩人（居於匯璽及維港灣的外傭）病毒量偏低，亦驗出帶有病毒抗體，專家相信其在社區感染的機會較低，估計她們早於來港前已經感染。當局則持觀望態度，將不排除將兩人個案定性為輸入個案，但需待進一步研究。

▼5月24日強制檢測學校、大廈、場所及工作地方公告▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月25日) ▼

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強制檢測大廈｜染變種病毒菲傭涉4地方 海典居、馬鞍山公園上榜

5月25日【02:08】本港昨(24日)錄得少於5宗初步確診個案，包括一名3月中旬抵港的37歲菲傭，以及一名43歲巴基斯坦裔地盤男工人。衞生及食物今日（25日）凌晨發出的強制檢測公告，涉及6個地方。菲傭驗出帶雙重變種病毒株N501Y及E484K，她的居所西貢大洞禾寮村49號，以及曾到過的馬鞍山海典居第8座、馬鞍山公園及入境事務處火炭辦事處均納入公告，在指定日期曾身處人士最遲須在本周四（27日）前往檢測。

地盤男工人的住所石籬(二)邨石華樓，以及他工作的將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程的地盤，也被納入強制檢測公告。近兩周曾身處上述地方超過兩小時人士，如近三日沒有進行檢測或未完成接種疫苗，同樣均須最遲在本周四前往檢測。

▼帶N501Y及E484K變種病毒株的初步確診菲傭曾到訪地方▼

強制檢測學校｜耀中等13幼稚園全校檢 高主教書院等3小學局部檢

【01:49】食物及衞生局今日（25日）凌晨發出強制檢測公告，有16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病與2019冠狀病毒病相似，被納入強制檢測公告。九龍塘耀中國際幼兒園(根德道)、藍田啟思幼稚園(匯景花園)及東涌藍天海岸太陽島幼稚園(東涌分校)等13間幼稚園，教職員、學生及訪客均需檢測，學校安衞生署指示，停課五日。

灣仔肇輝臺高主教書院小學部等三間小學，做法不同樣，強制檢測公告指明一至兩個年的學生及教師強制檢測，而非全校，是首次出現這個安排，有關年級需停課五日。

高主教書院小學部僅三年級師生須強制檢測，其他年級毋須檢測。（校網圖片）

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.24｜維港灣菲傭染變種病毒 僱主兩小童就讀學校停課

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