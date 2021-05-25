新冠肺炎．最新｜馬鞍山菲傭染變種病毒　巴基斯坦籍地盤工確診

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 麥凱茵 黃詠榆 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-25 16:31

本港今日(25日)新增2宗確診，涉及一名帶有N501Y變種病毒株的46歲菲傭，當局前晚已圍封其與僱主同住居所維港灣6座強檢；另一人為巴基斯坦籍地盤工，在將藍隧道工作。此兩宗個案均列源頭不明的本地個案，本港累計確診個案增至11,836宗。 現行社交距離措施將於明(26日)屆滿，暫未知港府會否進一步延長或再作調整變動。

▼5月24日強制檢測學校、大廈、場所及工作地方公告▼

增2宗無源頭 馬鞍山菲傭帶變種病毒、巴裔將藍隧道地盤工染疫

【15:45】衞生署公布新增兩宗個案，均列源頭不明的本地個案，累計增至11,836宗。

昨初步確診的37歲菲律賓女傭（個案編號：11836），於3月20日由菲律賓抵港，並到北角華美達盛景酒店檢疫至4月10日期，之後在僱主位於西貢大洞禾寮村的住所居住。他之後遵從強制檢測公告，於5月9日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性；其後於5月22日到設於馬鞍山體育館的社區檢測中心進行檢測並確診。

衞生署表示，公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株及E484K變異基因，但沒有帶有L452R變異基因；病人沒有病徵，入院後對抗體測試呈陽性反應。根據病人提供的資料，她曾於4月30日及5月11日前往入境事務處火炭辦事處，於5月9日及5月16日到訪其親戚位於馬鞍山海典居第八座的居所，亦曾於5月1日、5月2日和5月23日到訪馬鞍山公園。

另一宗源頭不明的本地個案涉及一名43歲巴基斯坦籍男子（個案編號：11835）。他於今年3月16日由巴基斯坦返港，於3月16日至4月5日於荃灣香港遠東絲麗酒店酒店進行檢疫。檢疫完成後居於葵涌石籬（二）邨石華樓的住所。

衞生署表示，患者是一名地盤工人，於合約編號NE/2015/01──將軍澳—藍田隧道—主隧道及相關工程的地盤工作。他於5月9日到社區檢測中心進行檢測，結果為陰性，其後於5月23日到設於荃灣蕙荃體育館的社區檢測中心進行定期檢測並確診，病人沒有病徵。

確診菲傭曾於5月兩度到到訪其親戚位於馬鞍山海典居第八座的居所。（資料圖片）

【15:10】政府公布，基於公共衞生考慮，新冠疫苗接種計劃將覆蓋持「往來港澳通行證」（慣稱「雙程證」）並將會在香港逗留一段時間的內地居民。此外，政府亦準備為在香港的免遣返聲請人及獲聯合國難民事務高級專員署確認為難民的人接種疫苗。

政府指，現時約有四萬多名持有雙程證的內地居民獲准以訪客身分逗留在香港，他們當中絕大部份是持「探親」簽注赴港探親。凡無需延期也可以在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗的「雙程證」訪客，可以由5月28日開始，在辦公時間內帶同「雙程證」及由本港入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局（流動郵政局除外），由職員協助預約，以期在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

另外，政府亦準備為在香港約13,000名免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認為難民的人士接種疫苗。政府現正透過香港國際社會服務社，向有關人士進行問卷調查了解意向。政府計劃於7月開始，安排四至六間指定疫苗接種中心。

【12:52】據了解，今天不設疫情記者會。

▼5月24日起各級學校可全面半日面授▼

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官涌女護士疑被疫苗污染確診 何栢良：接種中心污染必然發生

【10:45】一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士檢測呈初步陽性，疑因環境污染令其檢測採集的鼻腔樣本受污染。接種中心的醫務總監郭寶賢在電台稱，接種疫苗過程要避免污染有困難，認為要做到在實驗室般穿上「太空人」裝備抽取疫苗是不切實際。



港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目《千禧年代》表示，內地接種滅活疫苗時已有公告，指接種環境內會有污染「必然發生」，但認為「問題唔係太過大」，強調疫苗內的病毒無傳染性。

【10:02】特首林鄭月娥今天（25日）出席行政會議前見記者，對於日前廣東省「回港易」安排「彈弓手」，林鄭承認有關決定「不合比例」，政府於是作內部自我調整，非因「外面壓力」或某人言論，她著記者「問埋今日唔好再問」。

至於通關問題，林鄭稱仍在商討之中，內地沒有定出標準。她認為，離不開本港疫情要控制好，達致「清零」目標，以及提高疫苗接種率。她又稱，考慮讓前線公務員接種疫苗後享有假期，稍後公布細節。

「公海遊」暑假重推 姚思榮︰料需時兩個月準備 船員在港打疫苗

【09:53】本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，商經局長邱騰華昨日（25日）表示，希望在暑期中後期推出「公海遊」，讓香港市民乘郵輪到公海遊玩再折返。旅遊業立法會議員姚思榮表示，船公司需時兩個月準備，即最快暑假中期才能推出，料受市民歡迎，但認為復航「最緊要保險」，不希望倉促推出會令船上出現感染個案，影響旅遊業復甦。

3名確診外傭居西九龍 區內有隱形傳播？專家：相信來港前已感染

【08:00】本港疫情反覆，近日更接連出現3宗外傭確診個案，無獨有偶，患者更集中居於西九龍一帶，包括南昌站匯璽、油麻地寶寧大廈B座及大角咀奧運站維港灣6座。



以地域表徵所見，3位外傭的居住範圍接近，存有隱形傳播鏈的隱憂，不過，眾人行蹤並無交疊，另當局公布指，其中兩人（居於匯璽及維港灣的外傭）病毒量偏低，亦驗出帶有病毒抗體，專家相信其在社區感染的機會較低，估計她們早於來港前已經感染。當局則持觀望態度，將不排除將兩人個案定性為輸入個案，但需待進一步研究。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月25日) ▼

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強制檢測大廈｜染變種病毒菲傭涉4地方 海典居、馬鞍山公園上榜

【02:08】本港昨(24日)錄得少於5宗初步確診個案，包括一名3月中旬抵港的37歲菲傭，以及一名43歲巴基斯坦裔地盤男工人。衞生及食物今日（25日）凌晨發出的強制檢測公告，涉及6個地方。菲傭驗出帶雙重變種病毒株N501Y及E484K，她的居所西貢大洞禾寮村49號，以及曾到過的馬鞍山海典居第8座、馬鞍山公園及入境事務處火炭辦事處均納入公告，在指定日期曾身處人士最遲須在本周四（27日）前往檢測。

地盤男工人的住所石籬(二)邨石華樓，以及他工作的將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程的地盤，也被納入強制檢測公告。近兩周曾身處上述地方超過兩小時人士，如近三日沒有進行檢測或未完成接種疫苗，同樣均須最遲在本周四前往檢測。

▼帶N501Y及E484K變種病毒株的初步確診菲傭曾到訪地方▼

強制檢測學校｜耀中等13幼稚園全校檢 高主教書院等3小學局部檢

【01:49】食物及衞生局今日（25日）凌晨發出強制檢測公告，有16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病與2019冠狀病毒病相似，被納入強制檢測公告。九龍塘耀中國際幼兒園(根德道)、藍田啟思幼稚園(匯景花園)及東涌藍天海岸太陽島幼稚園(東涌分校)等13間幼稚園，教職員、學生及訪客均需檢測，學校安衞生署指示，停課五日。

灣仔肇輝臺高主教書院小學部等三間小學，做法不同樣，強制檢測公告指明一至兩個年的學生及教師強制檢測，而非全校，是首次出現這個安排，有關年級需停課五日。

高主教書院小學部僅三年級師生須強制檢測，其他年級毋須檢測。（校網圖片）

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech復必泰疫苗 預約接種及副作用詳情（更新版）▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.24｜維港灣菲傭染變種病毒 僱主兩小童就讀學校停課

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