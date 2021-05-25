強制檢測大廈｜涉變種個案　海典居、馬鞍山公園、石籬(二)邨上榜

撰文： 陳淑霞 羅堃怡 最後更新日期： 2021-05-25 02:50

本港昨(24日)新增一宗確診個案，涉及一名感染變種病毒N501Y的46歲菲傭，另暫錄得少於5宗的初步確診個案。食物及衞生局深夜發出強制檢測公告，6個地方相關人士需要接受強制檢測，包括海典居、入境事務處火炭辦事處、馬鞍山公園等。另外，有兩處地方需再次檢測。

所有受檢人士若在5月22日至5月24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼涉及 N501Y 及 E484K 變種病毒株的初步確診個案曾到訪的地方▼

任何在5月9日或5月16日曾身處香港新界馬鞍山鞍駿街 8 號海典居第 8 座超過一小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在5月1日、5月2日或5月23日曾身處香港新界馬鞍山鞍駿街 12 號馬鞍山公園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在4月30日或5月11日曾身處香港新界火炭樂景街 2 至 18 號銀禧薈 4 樓 405 至 407 號鋪位入境事務處火炭辦事處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在5月4日至5月24日期間曾身處香港新界西貢大洞禾寮村 49 號超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月27日或之前接受檢測。

▼涉及新增一宗或以上初步確診個案曾到訪的地方▼

任何在5月11日至5月24日期間曾身處香港新界葵涌梨貝街 2 號石籬(二)邨石華樓超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月27日或之前接受檢測。

任何在5月11日至5月24日期間曾身處合約編號NE/2015/01 – 將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程的地盤超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

▼屬再次檢測的指明地方▼

+ 3 + 3 + 3

任何在4月15日至5月5日期間曾身處香港中環皇后大道中 15號置地廣塲中庭 3樓322號鋪 Urban Bakery Works及香港中環遮打道 10 號置地太子 2 樓 201–2 號 鋪 Oliver’s the Delicatessen超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月27日或之前接受檢測。

▼5月23日晚上，維港灣第6座封區檢測▼