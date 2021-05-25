強制檢測學校｜耀中等13幼稚園全校檢　高主教書院等3小學局部檢

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-05-25 04:59

食物及衞生局今日（25日）凌晨發出強制檢測公告，有16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病與2019冠狀病毒病相似，被納入強制檢測公告。九龍塘耀中國際幼兒園(根德道)、藍田啟思幼稚園(匯景花園)及東涌藍天海岸太陽島幼稚園(東涌分校)等13間幼稚園，教職員、學生及訪客均需檢測，學校安衞生署指示，停課五日。

灣仔肇輝臺高主教書院小學部等三間小學，做法不同樣，強制檢測公告指明一至兩個年的學生及教師強制檢測，而非全校，是首次出現這個安排，有關年級需停課五日。

高主教書院小學部僅三年級師生須強制檢測，其他年級毋須檢測。（校網圖片）

▼5月24日強制檢測學校、大廈、場所及工作地方公告▼

根據公告，任何在5月11日至24日，曾身處有關學校逾2小時的人士，須於5月27日（周四）或之前接受檢測。據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。受檢人士若在2021年5月22日至5月24日期間已進行檢測，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月25日) ▼

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幼稚園與小學強檢首次有別

13間上榜的幼稚園包括名校 九龍塘耀中國際幼兒園(根德道)、藍田啟思幼稚園(匯景花園)及鰂魚涌康山花園ABC Pathways International Kindergarten (Tai Koo Campus) 等，對象包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，即全校均需檢測，與現有做法一樣，學校也需停課五日。

上榜的小學則有三間，但毋須如幼稚園全校師生及訪客都需檢測，公告列明高主教書院小學部三年級、屯門保良局方王錦全小學一年級及將軍澳保良局馮晴紀念小學三和四年級，一共四個年級學生及有任教他們的教師，才需強制檢測。