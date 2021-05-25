梁凌杰死因｜官著考慮梁的意圖而非動機　陪審團正退庭商議

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-25 12:08

梁凌杰前年6月墮斃，經過9天死因研訊，死因裁判官高偉雄今（25日）引導兩男三女組成的陪審團。他就梁死因提出三個裁決選項，分別是自殺、死於不幸及死於意外。高表示，雖然梁之前似乎有自殺計劃，但當天無發表言論或顯示自殺意圖，陪審團須考慮他的意圖而非動機裁定死因。陪審團現正退庭商議。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

梁當天未發言論顯示自殺意圖

高偉雄向陪審團稱，他們可基於證人證供，裁斷梁凌杰死亡及受傷的時間地點等。他提醒陪審團在此案商討他是否自殺時，只需使用較低的相對可能性標準。高講述自殺裁斷選項時指，雖然梁之前似乎有計劃，但當天無發表言論或顯示自殺意圖，陪審團須考慮他的意圖而非動機，即他當時想怎樣，不是為何他要上該處。他曾上網搜尋過自殺，詢問人壽保險供款，以及綠色殯葬意願表或可證明他的意圖。

事發經過。(詳看下圖)

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若覺梁想到或跌在氣墊可選死於不幸

高偉雄提到梁爬出鐵架外懸空過一段時間，他沒有配合消防員拯救，而且掙扎。但影片可見梁望過下方，他當刻可能以為會跌在氣墊，意識到有風險後，他不願讓消防捉住而掙扎墮下，最終墜於行人路上。高表示這種情況下，陪審團可選擇裁定他為死於不幸。

梁凌杰當日墮樓的情況。(詳看下圖)

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不想跳樓亦非尋死可考慮死於意外

至於死於意外，高解釋為梁不想跳樓及不想尋死，惟體力不支墮下。陪審團須視乎所接納證據，裁定他是否有足夠時間捉住鐵架。高稱，除了橫額和雨衣寫有訴求之外，梁沒有明確表明想做甚麼。他提出其他可能性，梁或感到沒有選擇故突然爬出去，認為自己會被警方消防帶走，不能繼續站於該處表述想法。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)