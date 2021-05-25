廚師稱與妻感情變差　迫10歲女兒舔下體　被捕後稱想引妻注意

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-25 13:33

中年廚師與妻子感情變差後，涉迫10歲親女跪地舔下體，又趁妻子外出工作時，向女兒播放自己與其他女子的性交片，再伸手摸女兒私處，妻子發現女兒內褲有啡色分泌物，才揭發事件，廚師在警誡下稱，因與妻子感情不好，才摸女兒下體引起妻子注意。廚師今日（25日）承認向16歲以下兒童作出猥䙝行為、非禮等5罪。法官先為他索取背景、心理、及精神科報告再判刑，案件押後至6月9日。

妻疑被告有外遇關係變差

41歲被告被控於2019年7月1日至8月31日期間，三度向10歲女兒X作出嚴重猥䙝行為，兼在當年11月14日及17日非禮X。

案情指，被告與X母在內地結婚後，誕下X及其弟，後來X、X弟與X母移居香港。2018年X母懷疑被告有外遇，二人關係因而變差。

將女兒的頭推向被告下體

2019年7月1日至31日期間的一天，被告突然叫X入睡房，他脫下褲子示意X蹲下，並對X說：「你舔我私人部位吖。」X跪下但不願意舔，惟被告將X頭部推向他的下體，及再次要求X舔他下體，X於是快速舔了4下，事後她到廁所漱口刷牙。

女兒怕被打舔下體3下

被告食髓知味，事後再兩度要求X舔他下體，其中一次被告藉詞教X做功課，著X進房逞慾，但X進房後X母卻說X可自行做功課，因此被告未有得逞；另一次事件中，X則因為擔心會遭被告打，所以舔了被告下體3下。

女兒被摸叫痛 被告剪指甲再摸

2019年11月13日，被告趁X母外出工作時，叫X進房並向她播放性交片，X在片中看到被告及兩名裸女，被告更與其中一名女子性交。看完短片後，被告便伸入摸X的私處，後來X喊痛，被告於是出房剪指甲，再向X施以侵犯，X及後假裝肚痛離開，並在廁所內偷偷哭泣。被告在3日後重施故技，趁X母外出工作時，在房內摸X的私處。

母見分泌物追問揭發

X母後來發現X的內褲有啡色分泌物，向X查詢並追問下，X坦言遭被告摸私處，事件最終報警處理。被告警誡下稱：「我同老婆感情唔好，所以先摸我個女下體引佢注意。」

案件編號：DCCC968/2020