新冠肺炎．最新｜增1宗輸入個案　再多一港人在深圳確診

撰文： 梁煥敏 朱海棋 勞敏儀 李恩慈 鄭秋玲 胡家欣 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-26 15:07

本港今日(26日)新增一宗確診，屬於輸入個案。患者是一名27女子，由阿聯酋抵港。此外，再多一名港人在內地確診，個案涉及一名51歲男病人，是中心於5月24日公布一宗外地確診個案的同行友人。他們於5月8日前往深圳。中心在5月25日接獲廣東衞生當局通報，該名病人於5月23日確診，其新型冠狀病毒抗體測試結果為陽性。中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

政府公布，將於7月底舉辦郵輪公海遊，所有船員來港時要檢疫隔離，並必須接種疫苗；而參加計劃的市民亦要打針。

【14:15】衞生防護中心公布，今天新增1宗確診個案，屬於輸入個案。患者是一名27女子，由阿聯酋抵港。

此外，中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名51歲男病人，是中心於5月24日公布一宗外地確診個案的同行友人。他們於5月8日前往深圳。中心在5月25日接獲廣東衞生當局通報，該名病人於5月23日確診，其新型冠狀病毒抗體測試結果為陽性。中心正就個案進行流行病學調查和接觸者追蹤。

增一宗輸入個案 51歲港男去深圳後確診 同行19歲少女日前已染疫

今日有少於5宗初步確診個案。

【13:30】中文大學醫學院調查發現，有6人驗出新冠病毒的抗體，反映早前曾感染但從未確診，該院以此推算本港約有2萬名未被發現的新冠肺炎感染者，確診患者與隱形患者比例約為1：2，估算本港感染者總數約3.3萬人，佔本港人口少於0.44%。團隊指，低感染率及低疫苗接種率，由於本港大部份人未有抗體保護，即代表超過99%港人須接種疫苗才能獲得保護。

中大找到6人帶抗體從未確診 推算本港有2萬名隱形患者

【12:50】據了解，今日沒有疫情記者會。

【12:15】星夢郵輪宣佈，會調配「雲頂夢號」六月抵港，趕及在暑期推出兩晚及三晚「Super Summer Seacations海上遊航線」，會按特區政府「郵輪公海遊」的防疫要求，在香港母港復航，預計航班一週三次。

星夢郵輪表示，特別為香港市民推出暑期早鳥推廣，以雙人同房計算，兩晚郵輪假期價格每人港幣1,188 元，明日起(27日)起開放予公眾預訂。

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【12:10】旅發局主席彭耀佳表示，歡迎政府重啟本港郵輪「公海遊」。他表示，恢復公海遊是推動郵輪旅遊復甦的第一步，旅發局會先由本地做起，推廣本地海上「Staycation 」體驗，同時亦會向消費者宣傳郵輪旅遊新訂立的安全衞生標準及防疫措施，希望能重建旅客的信心，待跨境旅遊恢復後再逐步向內地及國際市場推廣。

郵輪公海遊｜醫護人員駐船 設隔離房間 有人染疫須腰斬回航檢疫

【11:55】邱騰華指，暫時有3、4間船公司有意參與計劃。他又說，船上會有醫護人員、隔離房間、並符合資格的通風措施等。由於回航只需要數小時，相信大部份緊急措施都可以岸上啟動。

【11:45】邱騰華承認，郵輪到達公海後香港法例不會適用，但會要求所有參與計劃的郵輪公司承諾，需全程遵守本港法例規定，如有不守法/違法行為，將會取消船公司資格。

至於有需要在港接種疫苗的船員，則可安排在郵輪碼頭接種。而船員會安排在船及碼頭檢疫，「好似保護氣泡咁」。

郵輪公海遊｜7月底復辦 船員乘客須打針 設追蹤接觸者裝置

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【11:30】邱騰華指，船上會有醫護人員、隔離房間等設施。他承認，一艘郵輪可能有數以千計的人參與，故乘客都要做足防疫措施，亦要完成所有疫苗接種措施。他認為相信是大勢所趨，不同地方都有遊輪遊，但可確保旅遊時「大家安心」。

倘若萬一遇到任何事故，由於公海遊是短距離行程，不會去其他任何城市，故回程時間相對短。邱騰華指，萬一遇緊急事故會有一套應急機制，相關部門會按機制工作。

【11:15】商務及經濟發展局局長邱騰華和旅遊事務專員沈鳳君會見傳媒，交代郵輪「公海遊」的復辦安排。

邱騰華表示，疫情爆發後，郵輪旅遊由去年2月至今已停辧15個月，經與業界商討後，決定在7月底復辦「郵輪公海遊」，容許香港市民在香港出發，不停靠任何港口後於公海遊歷數天後返回香港，「大多數都係得幾晚。」

他指出，所有船員都要在來港後接受檢疫，日數按其出發地制定，所有船員都要接種衞生署認可的疫苗，如有醫療證明可獲豁免。政府亦會容許船員來港完檢疫隔離期後，在港接種疫苗，並需待完成2針及14日後才可上船工作。

而行程開始，所有船員都要每隔14天做一次病毒核酸檢測。如果未能打針，則會更為嚴格要每3日檢測一次。

至於參加的乘客，都要完成接種兩劑疫苗及待14日後才可上船。16歲以下青少年及有醫學證明不適合打針者可獲豁免。乘客登船前要持有48小時前的病毒核酸檢測陰性結果，另亦入須安裝安心出行程式，遵守船上的社交距離措施。部份船公司亦可能有對接觸者的追蹤裝置。

每艘郵輪的載客量為可容納上限的50%，並設有應急措施，即倘若行程當中發現有疑似確診個案，行程會腰斬並立即返航。倘香港疫情惡化，亦可能會煞停郵輪公海遊。

新冠疫苗｜醫生促放寬11至15歲人士打針 防疫措施不能無了期延續

【09:44】政府昨日（25日）表示，市民對BioNTech復必泰疫苗需求近期漸趨疲弱，為免浪費疫苗，將根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理，包括延遲付運、不付運部份批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（26日）表示，港府應考慮外國做法，快馬加鞭為11至15歲年輕人接種疫苗，對於政府遲遲未推行感失望。

彭博抗疫表現排名 本港排第10遜內地 疫苗接種率拖低分數

【08:00】新冠肺炎持續多時，社交距離措施打擊經濟，《彭博社》昨日（24日）公布5月份最新的「抗疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），本港得分71.3分，較4月份上升3.1分，在53個經濟體中排名維持第10位，位列內地、新加坡、南韓、澳洲等地之後。



數字顯示，本港在疫情控制上成績不俗，但在疫苗接種率方面表現較差；而本港社交經濟活動受影響程度亦較不少地區高，經濟增長預測亦較低。



其他地區方面，近日爆發本土疫情的台灣，排名較上月急下降10位，至第15位；而內地排名則上升3位至第9位，超越本港；新西蘭取代新加坡成為榜首。

強制檢測學校｜新界區4所幼稚園全檢 太古小學小一師生列強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（25日）發出強制檢測公告，指6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，要求於指定期間曾身處6間學校的人士，須接受強制檢測，當中包括港、九新界的6間幼稚園、幼兒園及小學。太古小學及觀塘官立小學只限一年級學生及任教該年級教師檢測，幼稚園則需全校及訪客檢測。

5月25日確診37歲菲傭與僱主居所

▼竹篙灣檢疫中心未撤換膳食供應商前膳食安排▼

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▼行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒試食國泰航空竹篙灣餐▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.25｜增2宗本地確診 政府指84萬劑復必泰8月中過期

新冠疫苗｜周一9人打針不適送院 17歲少女失去知覺需送院治療

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3名確診外傭居西九龍 區內有隱形傳播？專家：相信來港前已感染

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