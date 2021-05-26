新冠肺炎．最新｜昨初步確診少於5宗　防疫措施料延續

撰文： 梁煥敏 朱海棋 勞敏儀 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-26 07:00

本港昨日(25日)新增2宗確診，其中一名居住於西貢大洞禾寮村49號的37歲菲傭（個案編號：11836），據檢測顯示病人的樣本帶有N501Y變異病毒株；另一人為巴基斯坦籍地盤工，在將藍隧道工作。此兩宗個案均列源頭不明的本地個案，現時本港累計確診個案增至11,836宗，另外，昨日的初步確診個案不多於5宗。

此外，現行社交距離措施將於今日(26日)屆滿，港府將公布會否進一步延長或再作調整變動。

彭博抗疫表現排名 本港排第10遜內地 疫苗接種率拖低分數

【08:00】新冠肺炎持續多時，社交距離措施打擊經濟，《彭博社》昨日（24日）公布5月份最新的「抗疫韌性排名」（Covid Resilience Ranking），本港得分71.3分，較4月份上升3.1分，在53個經濟體中排名維持第10位，位列內地、新加坡、南韓、澳洲等地之後。



數字顯示，本港在疫情控制上成績不俗，但在疫苗接種率方面表現較差；而本港社交經濟活動受影響程度亦較不少地區高，經濟增長預測亦較低。



其他地區方面，近日爆發本土疫情的台灣，排名較上月急下降10位，至第15位；而內地排名則上升3位至第9位，超越本港；新西蘭取代新加坡成為榜首。

強制檢測學校｜新界區4所幼稚園全檢 太古小學小一師生列強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（25日）發出強制檢測公告，指6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，要求於指定期間曾身處6間學校的人士，須接受強制檢測，當中包括港、九新界的6間幼稚園、幼兒園及小學。太古小學及觀塘官立小學只限一年級學生及任教該年級教師檢測，幼稚園則需全校及訪客檢測。

5月25日確診37歲菲傭與僱主居所

▼竹篙灣檢疫中心未撤換膳食供應商前膳食安排▼

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▼行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒試食國泰航空竹篙灣餐▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.25｜增2宗本地確診 政府指84萬劑復必泰8月中過期

新冠疫苗｜周一9人打針不適送院 17歲少女失去知覺需送院治療

港大中醫生返內地實習須打針 有學生稱持醫生證明不獲豁免

港府指復必泰需求下降 84萬劑8月中過期 警告今年或不再補貨

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增2宗無源頭 馬鞍山菲傭帶變種病毒、巴裔將藍隧道地盤工染疫

西貢菲傭、巴籍男地盤工酒店檢疫期檢測呈陰性 由華大基因負責

帶變種病毒菲傭住西貢村屋 僱主一家檢疫 其他樓層居民檢測陰性

3名確診外傭居西九龍 區內有隱形傳播？專家：相信來港前已感染

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▼5月24日起各級學校可全面半日面授▼

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