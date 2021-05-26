發展商持有3400伙空置單位自用或出租　逾一半面積少於430呎

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-26 13:38

政府去年宣布撤回一手樓空置稅，運房局指截至今年3月底，約有1.2萬個「仍未售出」的一手私樓單位，當中有3400個為發展商自用或出租作服務式公寓等用途。其中超過一半為面積少於40平方米的單位。

截至今年3月底，約有1.2萬個「仍未售出」的一手私樓單位。（資料圖片）

運房局書面回覆立法會議員提問透露，截至今年3月31日，2014年或以後落成的項目，約有12,200個未售出的一手私人住宅單位，當中約有3,400個單位屬發展商自用或用作出租作服務式公寓等用途。

大部份於2019年前落成

於逾3000伙自用單位中，約7成於2019年之前落成；有一半單位的面積少於40平方米、即約430平方呎，並有約3成單位面積介乎40至69.9平方米、即430至約752平方呎。

發展商自用或用作出租作服務式公寓的3,400個單位分布。（立法會文件截圖）

運房局指，會參考從屋宇署、土地註冊處和差餉物業估價署所得的資料估計於「仍未售出」的私樓單位中屬發展商自用的單位數目。對於未售出任何單位的已落成樓宇，如果該等樓宇為單一住宅項目，當局會假設其為自用。至於並非單一住宅項目而未售出任何單位的已落成樓宇，運房局會根據從互聯網及其他渠道了解「仍未售出」單位的佔用狀況。