濾水廠殺人案　六旬保安柴刀劈新同事至頭幾乎甩開　裁誤殺罪成

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-26 17:15

沙田濾水廠於3年前發生命案，一名曾任警員的六旬保安員，疑與剛上班數天的同事爭執，案發當天指對方把上班時間填得太早，決定要教訓對方，先作拳打，後更拿出柴刀劈新同事的頭頸，令對方的頭及頸幾乎斷開，當場不治。舊保安員否認謀殺，自辯時稱犯案時精神錯亂，被捕後所言全是「亂噏」。陪審團經退庭商議後，以5比2大比數裁定被告謀殺罪不成立，但誤殺罪成。法官押後至明天聽取求情及判刑。

被告章美德，現年60歲。被控於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（59歲）。

吳案發夜曾兩度報警

案情指，被告自2014年起任職沙田濾水廠保安，吳於2018年8月才任職。案發當日，兩人同返夜班。被告於晚上六時許，在警衛室拳打吳三次，吳因此報警，要求救護員到場。被告走到更衣室，取柴刀返回警衛室。吳第二次報警時，電話中傳來一把男聲謂：「剁X死你。」控方指，該男聲為被告。

救護員見吳的頭頸只有肌肉連著

被告斬吳的頭和頸3次，其後致電報警，聲稱殺死了同事。救護總隊目林偉建審訊時供稱到達現場時，吳的頸部幾乎斷開，只有肌肉連著，地下和牆上都有血跡。由於吳已無生命跡象，林遂宣告吳不治。

案發經過。(詳看下圖)

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不滿吳用紅筆填寫登記簿

被告被捕後在錄影會面稱，他於8月2日才第一次見到吳。當晚返夜班時，他已發現吳關鐵閘手忙腳亂，最終由被告關閘。此外，他亦不滿吳用紅色筆填寫登記簿，及用被告所買的尺子「左敲右敲」。

案發日見吳把上班時間填得太早

案發當晚，他返夜更即晚上7時上班，惟吳填寫的上班時間為晚上6時02分。被告指不成文規定，「番工唔會簽咁早」，被告遂更改該簽到時間。他之後到更亭見到吳和另一名保安員，萌生教訓吳的念頭，遂向對方揮拳。惟吳取出手機，聲言要報警，被告於是到儲物櫃取出柴刀，斬了吳三次。

行兇後自行報警並提主管勿走近

被告稱事發後他有自行報警稱殺了人，又致電給胞弟，惟其弟稱沒有空。當晚路過更亭的主管稱，有見被告身沾血跡站在亭外，被告並冷靜地稱有事發生，並提主管：「唔好行埋去。」主管回辦公室後聽到救護車聲，才知被告報了警。

自辯透露與胞弟皆曾是警察

被告自辯時透露，他曾任警員，但於1990年已離開警隊。他解釋，因當時要打理自己的生意，其胞弟在水警仕途順利，不想「拉太多人事關係」。他又指，在錄影會面中的說法只是「亂噏」，他犯案時精神錯亂。

被告的胞弟章美漢亦曾出庭任辯方證人，他於2017年退休時為高級警司。

案件編號：HCCC71/2019